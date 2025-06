Carlos Alcaraz hat den Willen und die Konstanz der Big3

Carlos Alcaraz hat in Paris am Sonntag gemeinsam mit Jannik Sinner Geschichte geschrieben und mit seinem Triumph seinen eigenen Nimbus vergrößert. In einer Sache steht der Spanier nun sogar bereits mit den Big3 auf einer Stufe.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 19:05 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat auch sein fünftes Grand-Slam-Finale gewinnen können.

Das Endspiel zwischen Jannik Sinner und Sieger Carlos Alcaraz in Paris hat die Tenniswelt verzückt. Spielzeit und vor allem die Qualität beider Kontrahenten an diesem Sonntagnachmittag werden den Fans noch in vielen Jahren in Erinnerung sein. Vielleicht wird es mit zeitlichem Abstand auch zu einem der größten Endspiele der Tennisgeschichte ernannt. Alles ist möglich. Das gilt auch für die beiden Spieler, was allerdings nicht erst mit dieser Partie feststeht.

Vor allem Carlos Alcaraz, der nach fünfeinhalb Stunden im Stade Roland-Garros den Siegerpokal entgegennehmen durfte, baut seine unglaubliche Bilanz in Grand-Slam-Endspielen aus. Denn der Spanier siegte auch in seinem fünften Finale auf Majorebene. Einen Nimbus der Unbesiegbarkeit darf man sich nach einem solchen Triumph durchaus nachsagen lassen.

https://x.com/OptaAce/status/1931787792482173013

Alcaraz macht Djokovic, Nadal und Federer Konkurrenz

In einer Statistik schließt Carlos Alcaraz nach seinem Triumph beim Sandplatz-Major sogar zu den Big3 auf. Denn nur Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal haben in diesem Jahrtausend das Kunststück vollbracht in mindestens vier aufeinander folgenden Jahren einen Major-Titel zu feiern. Seit dem gestrigen Sonntag gehört auch Carlos Alcaraz zu diesem elitären Kreis.

https://x.com/OptaAce/status/1931787732709204068

Diese Statistik ist im Vergleich zu den fünf gewonnen Endspielen höher zu werten. Spricht diese doch für eine unglaubliche Konstanz, die Carlos Alcaraz mit bereits 22 Lebensjahren in der Weltspitze zeigt. Es ist gut vorstellbar, dass der Weltranglistenzweite diese Serie in den nächsten Jahren weiter ausbauen wird.