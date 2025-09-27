Carlos Alcaraz huldigt nach Bergs-Sieg seinen Physio Moreno

Trotz angeschlagenem Knöchel am linken Fuß besiegte der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz beim ATP-500-Turnier in Tokio den Belgier Zizou Bergs glatt in zwei Sätzen. Einen großen Anteil am Erfolg ordnete der Spanier seinem Physiotherapeuten Juanjo Moreno zu.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 19:15 Uhr

© Getty Images Bei seinem Physiotherapeuten Juanjo Moreno fühlt sich Carlos Alcaraz in besten Händen.

Gespannt dürften sich die meisten Augen der Zuschauer in Tokio im Achtelfinal-Match von Carlos Alcaraz, zumindest in der Anfangsphase, auf dessen linken Fuß gerichtet haben. In seiner Auftakt-Begegnung gegen den Argentinier Sebastian Baez unterlief dem Spanier eine unglückliche Bewegung, nach der er sich am Knöchel des linken Fußes behandeln und diesen tapen lassen musste. Obwohl sich der Weltranglistenerste dennoch souverän in zwei Sätzen behaupten konnte, musste ein Antreten in der nächsten Runde abgewartet werden.

Mit einer Bandage um den lädierten Knöchel herum betrat Alcaraz den Court zu seiner Achtelfinal-Partie gegen den Belgier Zizou Bergs und ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Nach 80 Minuten besiegelte der sechsfache Grand-Slam-Champion den 6:4, 6:3-Erfolg, der ihm den Einzug ins Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima bescherte.

Bescheiden und gut erzogen, wie man den 22-jährigen kennt, wollte er sich die Meriten seines Erfolgs nicht alleine auf die Fahne schreiben und schilderte, wem er das Antreten überhaupt zu verdanken hatte: „Es war hart und es waren wirklich anderthalb wichtige Tage, an denen ich mich so gut wie möglich erholen musste. Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal: Ich habe den besten Physiotherapeuten der Welt, dem ich hundertprozentig vertraue. Die Arbeit, die er für den Knöchel geleistet hat, war großartig.“

Weiter führte er aus, wie er sich auf dem Platz diesbezüglich fühlte: „Ich konnte normal spielen, was großartig ist. Manchmal machte ich mir bei manchen Bewegungen Sorgen, als ich den Knöchel spürte, aber insgesamt habe ich großartiges Tennis gespielt, ein großartiges Match.“

Auch wenn sich der Knöchel dank seinem Physiotherapeuten Juanjo Moreno auf dem Besten Weg zur kompletten Genesung befindet, warten auf die Nr. 1 des Turniers noch harte Brocken auf dem Weg zum Turniersieg in der japanischen Hauptstadt. Neben dem an Position 4 geführten Norweger Casper Ruud, dem er im Halbfinale begegnen könnte, warten in der unteren Hälfte mit den an Nr. 2 und 3 gesetzten Taylor Fritz aus den USA und dem Dänen Holger Rune die restlichen Topfavoriten des 500er-Events.

