Carlos Alcaraz in Paris: Noch blonder und happy mit dem Court

Carlos Alcaraz geht als Favorit in das letzte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres. Die Bedingungen in der La Défense Arena gefallen dem Spanier.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 21:08 Uhr

Carlos Alcaraz gibt sich weiterhin sehr blond

Es hat ja schon mehrere Tennisprofis gegeben, die sich ihre Haare blondiert hatten. Und diese dann wieder ganz entspannt zur natürlichen Farbe auswachsen haben lassen. Dominic Thiem fällt einem da spontan ein. Carlos Alcaraz fällt nicht in diese Kategorie. Ganz im Gegenteil. Die Nummer eins der Welt hat nach Ansicht der ersten Trainingsbilder aus der La Défense Arena sogar noch nachgelegt.

Wasserstoffblond oder nicht - Alcaraz taugt das neue Umfeld, in dem rund um den Center Court bis zu 17.000 Fans Platz finden. Weil die Courts sich nämlich recht langsam spielen, wie der Branchenprimus ausführte. So komme sicherlich schönes Tennis zusammen. Und zwar weil dann eben dem Aufschlag nicht so eine hohe Bedeutung zukommt. So war es zuletzt beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien, wo Alcaraz zwar gegen Taylor Fritz einigermaßen glatt gewinnen konnte, im Endspiel gegen einen sehr stark servierenden Jannik Sinner aber keine Chance hatte.

Alcaraz gegen Sinner 2025 schon fünf Mal in einem Finale

Der Italiener ist heute ja noch in Wien beschäftigt, in Paris will Sinner in diesem Jahr aber auch wieder starten. Naturgemäß können die beiden besten Spieler der Welt erst im Endspiel aufeinander treffen, es wäre das sechste Finale der beiden in der laufenden Saison nach Rom, Roland-Garros, Wimbledon, Cincinnati und den US Open. Den etwas einfacheren Weg dorthin dürfte Carlos Alcaraz ausgefasst haben, ein potentielles Viertelfinale gegen Casper Ruud wird ihn ebenso wenig schrecken wie ein Halbfinale gegen Taylor Fritz.

Dass Alcaraz als Nummer eins der Welt überwintert, scheint schon fast fix zu sein. Dazu müsste er in Paris zwei Matches gewinnen oder dann eben bei den ATP Finals noch ein bisschen nachlegen. Was er sich auch zutraut. Grundsätzlich habe er in der Halle immer seine Probleme gehabt, aber er werde auch indoors immer besser. Bewiesen hat Carlos Alcaraz das mit dem Turniersieg in Rotterdam. Und bei den aktuellen Bedingungen in der La Défense Arena steht einem weiteren Run fast nichts entgehen.