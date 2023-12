Carlos Alcaraz kann nun auf seinem eigenen Court trainieren

Ehre, wem Ehre gebührt. Und Carlos Alcaraz wurde nun in der Equelite Academy von Juan Carlos Ferrero ganz besonders geehrt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2023, 08:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Juan Carlos Ferrero Equelite Academy Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz wandelt in vielerlei Hinsicht auf den Spuren von Rafael Nadal. Natürlich fehlen dem Youngster noch etliche Erfolge zur Karriere-Bilanz seines großen spanischen Landsmannes. Aber mit seinem Triumph in Wimbledon 2023 hat Alcaraz gezeigt, dass er wie Nadal auch auf dem heiligen Rasen bestehen kann. Auf dem roten Sand sowieso.

Dort konnte sich Carlos Alcaraz in der abgelaufenen Saison die Titel in Madrid und davor in Barcelona holen, jeweils zum wiederholten Mal. Und in der katalanischen Hauptstadt wird das Championat ja bekanntlich auf der „Pista Rafa Nadal“ vergeben. In dieser Hinsicht hat Alcaraz nun mit Nadal gleichgezogen. Ein bisschen zumindest.

Ferrero nicht an der Seite von Alcaraz

Denn in der Akademie von Juan Carlos Ferrero kann man seit ein paar Tagen auf der „Pista Carlos Alcaraz“ trainieren. Eine durchaus angemessene Ehre für den schon zweimaligen Major-Champion, der seinem Förderer viel Freude bereitet. Sollte es in Australien indes mit dem dritten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier klappen, dann wir Ferrero dies nur aus der Ferne feiern können. Bekanntlich musste sich der ehemalige Weltranglisten-Erste einer Arthroskopie am Knie unterziehen und wird die Reise nach Melbourne nicht mit antreten.

Carlos Alcaraz selbst wird auf dem nach ihm benannten Court wohl nur trainieren. Nachdem in der Euqleite Academy aber auch ein Challenger-Turnier ausgetragen wird, kann man sich gut vorstellen, dass auf der Pista Carlos Alcaraz der Titel vergeben wird. Der nächste Schritt in Richtung Rafael Nadal.