Carlos Alcaraz kehrt 2025 in den Queen's Club zurück

Carlos Alcaraz wird 2025 zum dritten Mal in Folge im Londoner Queen's Club spielen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.11.2024, 11:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz schlägt 2025 wieder im Queen's Club auf

Carlos Alcaraz wird auch 2025 wieder am ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club teilnehmen. Das gaben die Veranstalter des prestigeträchtigen Rasenevents am Montag bekannt. "Ich liebe es, vor den Fans in London zu spielen", wurde der 21-Jährige auf der Turnier-Homepage zitiert.

Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten schlug Alcaraz im Queen's Club auf. Bei seiner Premiere im Jahr 2023 holte der Spanier den Titel, heuer unterlag er Jack Draper im Achtelfinale. “Der Turniersieg vor zwei Jahren hat mir den Glauben daran gegeben, Wimbledon zum ersten Mal gewinnen zu können. Daher bedeutet es mir immer viel, dort anzutreten”, erklärte Alcaraz.

Sowohl 2023 als auch 2024 konnte Alcaraz nach dem Turnier im Queen's Club den Titel beim Rasenklassiker in Wimbledon gewinnen. Beide Male setzte sich der aktuelle Weltranglistendritte im Finale gegen Novak Djokovic durch.

Wer Alcaraz 2025 im Queen's Club Gesellschaft leisten wird, steht aktuell noch nicht fest. Mit Jannik Sinner und Alexander Zverev wird es der vierfache Grand-Slam-Sieger jedenfalls nicht zu tun bekommen, treten die beiden doch beim parallel stattfindenden ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen an.