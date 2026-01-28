Carlos Alcaraz mit dem Aufstieg in den legendären 10er-Club

Mit dem erstmaligen Erreichen des Halbfinals bei den Australian Open hat sich Carlos Alcaraz in die Riege von absoluten Legenden des Tennissports gespielt. Neben dem Spanier konnten sich auch sein Landmann Rafael Nadal, Boris Becker und Björn Borg vor ihrem 23. Geburtstag insgesamt zehn Mal in die Vorschlussrunde bei einem Grand-Slam-Turnier spielen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 09:02 Uhr

© Getty Images Mit seinem 10. Halbfinaleinzug vor seinem 23. Geburtstag spielte sich Carlos Alcaraz auf eine Stufe mit Rafael Nadal, Boris Becker und Björn Borg.

Oft diskutiert und schwierig zu vergleichen ist es, wenn es um fiktive, direkte Duelle zwischen Spielern verschiedener Epochen geht. Wie hätte ein Carlos Alcaraz auf dem Platz gegen Boris Becker abgeschnitten, oder wie ein Rafael Nadal gegen Björn Borg? Fragen, die sich bei unterschiedlichen Meinungen nicht mit Fakten belegen lassen.

Immerhin gibt es doch noch Statistiken, die zumindest aufgrund der erzielten Erfolge eine gewisse Vergleichbarkeit der Spieler aus unterschiedlichen Generationen liefern. Auch wenn heutzutage zum Erreichen von großen Erfolgen scheinbar eine wesentlich komplettere und reifere Spielanlage benötigt wird, und sich das Durchschnittsalter der Top 100 gegenüber den Zeiten von Borg und Becker in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht hat, führen Jahrhunderttalente wie Carlos Alcaraz diese Theorie geradezu ad absurdum.

Mit dem erstmaligen Einzug in das Halbfinale der Australian Open fixierte der Spanier seine insgesamt zehnte Teilnahme in der Vorschlussrunde bei einem Major vor Beendigung seines 23. Lebensjahres. Und auch die Liste derjenigen Spieler, denen das in ihrer Karriere ebenfalls gelungen ist, lässt den Tennis-Nostalgiker mit der Zunge schnalzen. So teilt sich der 22-Jährige diese Rekordtat mit keinen Geringeren als den Tennis-Legenden Rafael Nadal, Boris Becker und Björn Borg.

Zwei kleine Wehrmutstropfen muss der 6-fache Major-Champion diesbezüglich allerding hinnehmen. Vom genauen Alter her, nach Tagen, ist er „nur“ der zweitjüngste Spieler hinter seinem Landsmann aus Mallorca. Und auch eine Ausweitung seiner anzahlgleichen Bestmarke wird dem Weltranglistenersten nicht mehr möglich sein, da er seinen 23. Geburtstag noch vor den French Open 2026 feiern wird. Dennoch dürfte der Stolz bei Carlitos, es mit solchen Legenden auf eine Stufe gebracht haben, absolut überwiegen.