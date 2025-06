Carlos Alcaraz mit dem „Fußtritt“ von Rafa ins Endspiel von Paris

Trotz leichtem Fehlstart erzwang Carlos Alcaraz im Halbfinale der French Open mit seiner Zähigkeit einen Aufgabe-Sieg gegen den Italiener Lorenzo Musetti. Die Inspiration dafür verschaffte sich der Spanier mit einem symbolischen Foto seines landsmännischen Vorbilds Rafael Nadal.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.06.2025, 08:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Im Halbfinale von Roland Garros erinnerte Carlos Alcaraz in Sachen Zähigkeit an sein Vorbild Rafael Nadal.

Zur bestmöglichen Vorbereitung wollte Carlos Alcaraz seine erste Einspiel-Möglichkeit auf dem Court Philippe-Chatrier im Verlauf der diesjährigen French Open nutzen. Vor dem Halbfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti wurde dem Spanier erstmals die Chance hierzu auf dem größten Court in Roland Garros offeriert.

Und bevor der vierfache Grand-Slam-Champion bei der Trainingseinheit seinen Schläger zum Einsatz brachte, griff der 22-jährige erst einmal zu seinem Smartphone, was von den Kameras nicht unbemerkt blieb. Von der Spielerbank aus ging er direkt am Netz entlang auf die gegenüberliegende Seite, positionierte sich über dem fest verankerten Fußabdruck von Rafael Nadal, der bei der Verabschiedung des 14-fachen Roland-Garros-Champions feierlich eingeweiht wurde, und machte ein persönliches Foto von dem Ehrenmal.

Und in bester Manier, in Gedenken an den Rekord-Champion, ging Alcaraz im ersten Halbfinale des Tages seine Aufgabe gegen Lorenzo Musetti an. Nach etwas fahrigem Beginn, der sich im Verlust des ersten Durchgangs widerspiegelte, gereichte der Titelverteidiger seinem landsmännischen Vorbild zur Ehre, indem er den italienischen Gegner neben seiner spielerischen Rafinesse vor allem mit seiner Zähigkeit niederringen konnte.

Im Anschluss an den Coup zum Einzug ins Finale von Roland Garros kommentierte der Weltranglisten-2. die Nachfrage zu seinem fotografischen Moment vor dem Training: „Etwas von Rafa Nadal während des Matches auf dem Philippe-Chatrier bei mir zu haben ist eine große Inspiration. Ich versuche, während der Begegnungen nicht zu viel daran zu denken. Aber in schwierigen Matches denke ich an den Einsatz und an das Level von Rafa, wie er zu jeder Zeit kämpft. Er gibt nie auf und das versuche ich, in Gedanken an ihn, selbst bestmöglich so umzusetzen.“

Hier das Einzel-Tableau aus Roland Garros