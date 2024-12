Carlos Alcaraz muss in Villena auf Jack Draper verzichten

Jack Draper wird sich aufgrund einer Verletzung nicht mit Carlos Alcaraz auf die neue Saison vorbereiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.12.2024, 12:48 Uhr

Auch für Carlos Alcaraz steht nach seinem wohlverdienten Urlaub schon bald die Rückkehr auf den Tennisplatz an. Wie bereits im vergangenen Jahr wird sich der vierfache Grand-Slam-Sieger in der Ferrero Tennis Academy in Villena auf die neue Spielzeit vorbereiten.

Dabei muss Alcaraz allerdings auf einen überaus talentierten Trainingspartner verzichten. Denn wie die “Marca” berichtete, musste Jack Draper die Reise nach Spanien aufgrund einer Verletzung absagen.

Draper gewann in der abgelaufenen Saison die Turniere in Stuttgart und Wien und erreichte bei den US Open das Halbfinale. In der Weltrangliste liegt der Brite auf dem 15. Rang. Wie ernst seine körperlichen Probleme sind und ob sogar der Saisonstart in Gefahr ist, ist nicht bekannt.

Alcaraz wird sich in Villena nun mit dem Weltranglisten-32. Flavio Cobolli auf die neue Saison einstimmen.