Carlos Alcaraz nimmt die Nummer eins ins Visier

Carlos Alcaraz möchte so schnell wie möglich auf den Tennisthron zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.08.2024, 11:56 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz kehrt in Cincinnati zurück

Für Carlos Alcaraz geht es nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati weiter. Der Spanier, der in diesem Jahr bereits bei den French Open sowie in Wimbledon triumphierte, hat sich für den Rest der Saison ein klares Ziel gesetzt: die Rückkehr auf den Tennisthron.

“Dieses Jahr als Nummer eins zu beenden, ist im Moment eines meiner Hauptziele”, betonte Alcaraz vor Beginn des Turniers in Ohio. Aktuell liegt der Iberer in der Weltrangliste hinter Jannik Sinner und Novak Djokovic “nur” auf Rang drei, im Race fehlen ihm allerdings nur 450 Zähler auf Sinner.

“Ich kämpfe darum, die Nummer eins im Race zu werden. Das ist etwas, das ich wirklich so schnell wie möglich erreichen möchte”, führte Alcaraz aus. Theoretisch könnte der ehemalige Weltranglistenerste den aktuell leicht angeschlagenen Sinner bereits mit einem guten Abschneiden in Cincinnati überholen.

Die Erinnerungen an das Turnier in Ohio sind jedenfalls gut, lieferte sich Alcaraz mit Djokovic im Vorjahresendspiel doch das vermutlich beste Match der vergangenen Saison. Damals konnte sich der Serbe im Tiebreak des dritten Satzes behaupten, heuer ist Djokovic in Cincinnati nicht am Start.

Der aktuelle Stand im Race to Turin