Carlos Alcaraz - ohne Vorbereitung zu den Australian Open?

Noch fehlt Carlos Alcaraz auf den Meldelisten der frühen Turniere in Australien. Kommt er ohne Vorbereitung zu den Australian Open?

von Anja Richter

zuletzt bearbeitet: 11.12.2021, 11:27 Uhr

© Getty Images Spielt Carlos Alcaraz überhaupt in Australien?

Im November gewann Carlos Alcaraz in überragender Manier die #NextGen Finals in Mailand, die in der Woche vor den „richtigen“ ATP-Finals in Turin ausgetragen wurden. Dabei wurde der haushohe Favorit den Erwartungen mehr als gerecht. Die Nr. 32 der Weltrangliste verwies seine U-21-Konurrenten Sebastian Korda, Jenson Brooksby oder Lorenzo Musetti auf die Plätze und untermauerte zum Saison-Ende seinen Status als die große Hoffnung im Männertennis.

Nach dem Ende der langen ATP-Tour sollte das 18-jährige Ausnahmetalent im Davis Cup für Spanien in Madrid antreten. Dass daraus nichts wurde, ist bekannt. Er testete in der Vorbereitungsphase positiv auf Covid-19 und musste aus dem Turnier zurückziehen. Seitdem ist es still um ihn geworden.

Und diese Stille scheint anzuhalten.

Nadal für Melbourne gemeldet, Alcaraz nicht

Zum einen hat ihn die spanische Mannschaft nicht für den ATP-Cup (1 – 9. Januar) nominiert. Die Nennung läuft streng nach der Weltrangliste. „Carlitos“ sollte also als dritter Einzel- (von einigen auch abwertend formuliert: Ersatz-) Spieler zum Team gehören. Statt ihm tritt nun aber der auf Platz 45 rangierende, 33-jährige Albert Ramos-Vinolas an, der bei den diesjährigen US Open in der zweiten Runde in knapp einer Stunde gegen Alexander Zverev verlor und seitdem kaum ein Match gewann.

Zum anderen ist er auch nicht für eines der parallel dazu stattfindenden 250er Vorbereitungsturniere in Adelaide bzw. Melbourne gemeldet. Einige namhafte Spieler, darunter Rafael Nadal, sind dort anstelle des Mannschaftswettbewerbs gemeldet. Doch, wie gesagt, auch auf diesen Meldelisten fehlt sein Name. Das ist verwunderlich und gibt ein wenig Anlass zur Sorge. Denn warum sollte er die Möglichkeit zur Vorbereitung auf das erste Grand Slam Turnier des Jahres nicht nutzen?

In der darauffolgenden Woche finden die gleichen 250er Turniere noch einmal statt. Vielleicht möchte der „junge Nadal“ einfach eine Woche länger die Ferien genießen und reist eine Woche später nach „down under“. Hoffen wir, dass dem so ist und dass es ihm nach seiner Covid-19- Infektion.