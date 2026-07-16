Carlos Alcaraz räumt ESPYS-Award als bester Tennisspieler ab

Carlos Alcaraz wurde bei der Preisverleihung ESPYS mit einem Award bedacht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 20:09 Uhr

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© Getty Images

Der relevante Zeitraum war hier der 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2026. In dieser Zeit hatte Alcaraz drei Grand-Slam-Turniere für sich entschieden - ein verdienter Sieg damit.

Aktuell ist der Spanier seit April am Handgelenk verletzt, peilt aber sein Comeback beim Masters-Turnier in Cincinnati an.

Neben Alcaraz gehörten auch Mikaela Shiffrin (Best Athlete - Women's Sports) und Nelly Korda (beste Golferin) zu den Gewinnerinnen. In erster Linie wurden allerdings US-Sportler in den populären US-Sportarten NFL, NHL und MLB ausgezeichnet.

Zwei weitere “Tennisauszeichnungen” gab es dennoch: Jason Collins wurde mit dem “Arthur Ashe Courage Award” geehrt. Collins war der erste NBA-Spieler, der seine Homosexualität öffentlicht machte und gilt damit als Pionier. Er starb im Mai diesen Jahres an einem Hirntumor mit nur 47 Jahren.

Zudem gewannen Kelis Armstrong, Julia Howe and Samuel Phillips in der Kategorie “Billie Jean King Youth Leadership Award”.

Tennis- und Gleichstellungslegende King war bei der Preisverleihung vor Ort. Ebenso wie Turnikone Simone Biles, Ex-Boxer Mike Tyson und Skifahrerin Lindsey Vonn.

Die ESPYS werden jährlich vom Fernsehsender ESPN verliehen.