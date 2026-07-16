ATP Gstaad: Stefanos Tsitsipas feiert zweiten Sieg, auch Ruud im Viertelfinale

Stefanos Tsitsipas hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad das Viertelfinale erreicht. Am Donnerstag siegte der Grieche gegen Jerome Kym mit 6:4, 6:7(2) und 7:6(5). Auch Casper Ruud feierte einen Dreisatzerfolg gegen Jaime Faria.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 19:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas feierte in dieser Woche den zweiten Sieg in Gstaad.

Für Stefanos Tsitsipas gestaltet sich die Woche im schweizerischen Gstaad als sehr lohnenswert. Nach seinem Achtungserfolg gegen Ignacio Buse setzte sich der aktuell 85. der ATP-Weltrangliste im Achtelfinale gegen Lokalmatador Jerome Kym durch. Tsitsipas siegte nach einem engen Match nach 2:30 Stunden Spielzeit und feiert damit erstmals seit April wieder zwei Siege hintereinander.

Nach einem starken ersten Satz des Griechen, der sich mit einem Break zum 3:2 belohnte, sprang die verdiente Satzführung heraus. Doch im folgenden Spielverlauf konnte sich Jerome Kym steigern und gab, wie auch Tstsipas über das komplette Match, seinen Aufschlag nicht mehr ab. So musste am Ende des zweiten Satzes der erste Tiebreak der Partie entscheiden, den sich Jerome Kym deutlich sicherte.

Es war sicherlich die schwächste Phase von Stefanos Tstsipas, der allerdings im Tiebreak des dritten Satzes konzentrierter agierte und mit dem ersten Matchball bereits das Duell beenden konnte. Im Viertelfinale wartet am Freitag nun der im Turnier an Position vier gesetzte Arthur Rinderknech.

Ruud trifft auch Cerundolo

Auch Casper Ruud konnte sich am Donnerstagsnachmittag über drei Sätze gegen seinen Kontrahenten durchsetzen. Gegen Jaime Faria siegte der Norweger 6:7(1), 6:4 und 6:2. Nach einem schwachen Ende im ersten Satz übernahm die Nummer 13 der Tenniswelt in den folgenden beiden Sätzen die Kontrolle und warf so den Wawrinka-Bezwinger der ersten Runde aus dem Turnier.

Casper Ruud geht in Gstaad als die Nummer zwei des Turniers an den Start. Angeführt wird das Feld von Titelverteidiger Alexander Bublik, der am Abend noch sein Achtelfinale gegen Quentin Halys spielt. Ruud trifft in der Runde der letzten acht Spieler auf Juan Manuel Cerundolo aus Argentinier. Cerundolo siegte am Donnerstag ebenfalls in drei Sätzen gegen Miomir Kecmanovic.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad