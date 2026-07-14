ATP Gstaad: Stan Wawrinka scheitert knapp im letzten Heimspiel

Bei seinem letzten Heimspiel in Gstaad hat Stan Wawrinka eine Erstrundenpleite kassiert. Gegen Jaime Faria unterlag der Schweizer denkbar knapp beim ATP-250er-Turnier mit 7:6(8), 4:6 und 4:6.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.07.2026, 20:43 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka schaut bei seiner Abschiedstour auch nochmal in der Heimat vorbei.

Ganz ohne Wildcard schaffte es Stan Wawrinka in das Hauptfeld von Gstaad. Der Schweizer belegt aktuell Rang 117 in der ATP-Weltrangliste und konnte also die letzte Teilnahme an dem Ort, wo der hochdekorierte Profi einst sein erstes ATP-Event spielte, bereits mit Veröffentlichung der Meldeliste fest einplanen. Gegen den Portugiesen Jaime Faria (ATP 92) misslang jedoch der Auftakt am Dienstagabend und beschert dem ehemaligen Grand-Slam-Sieger keinen weiteren Auftritt vor heimischer Kulisse.

Stan Wawrinka hätte mit dem Publikum im Rücken bereits beim Stand von 1:1 mit einem Break einen entspannten Weg zur Satzführung einschlagen können. Doch nach den zwei verpassten Möglichkeiten ging es am Ende des Durchgangs in den Tiebreak, den sich der Routinier in einem kleinen Nervenkrimi nach drei abgewehrten Satzbällen dann doch noch holte.

Auch im zweiten Durchgang blieben beide Akteure ihrer Linie treu und brachten ihre Aufschlagspiele ohne Zwischentöne über die Bühne. Beim Stand von 5:4 für den Portugiesen passierte dann jedoch der aus schweizer Tennissicht schlimmste Fauxpas, der möglich gewesen ist. Wawrinka gab erstmals seinen Aufschlag ab und kassierte damit direkt den Satzausgleich.

Wawrinka scheitert im letzten Aufschlagspiel

Im dritten Satz bot sich dann erneut dasselbe Bild. Beide Akteure agierten mit der nötigen Konstanz, um dem Gegenüber keine Hoffnungen auf ein vorzeitiges Break zu machen. Beim Stand von 5:4 ging das Aufschlagspiel von Wawrinka dann erneut schief. Mit zwei Doppelfehlern und einem Netzroller hatte Jaime Faria plötzlich zwei Matchbälle und direkt der erste sollte es dann auch sein.

Das Publikum erstummte schlagartig und zu hören war nur ein lauter Freudenschrei des Portugiesen, der sich als Partycrasher erwies und diese Woche damit ein weiteres Match in Gstaad spielen darf.

In der zweiten Runde wartet nun jedoch ein echtes Pfund. Mit Casper Ruud geht es nicht nur gegen den an Position zwei gesetzten Spieler des Turniers, sondern auch gegen einen der aktuell besten Sandplatzspieler der Welt. Breits früher am Tag feierte auch Stefanos Tsitsipas einen Sieg zum Auftakt beim Sandplatzevent. Das Feld wird von Alexander Bublik angeführt, der im letzten Jahr auch den Titel gewonnen hat.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad