ATP Umag: Topgesetzter Flavio Cobolli scheitert zum Auftakt

Der French-Open-Finalist Flavio Cobolli unterliegt beim ATP-Tour-250-Turnier in Umag nach einem Freilos in Runde eins dem Argentinier Roman Burruchaga klar in zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 21:14 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli musste sich beim Sandplatz-Turnier in Umag gleich zu Beginn wieder verabschieden

Überraschendes Aus für den topgesetzten Flavio Cobolli beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Umag: Der Weltranglisten-Neunte, der zuletzt in Roland Garros im Endspiel stand und auch in Wimbledon das Viertelfinale erreichte, musste sich dem Argentinier Roman Burruchaga nach 1:39 Stunden Spielzeit mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Cobolli, der in Runde eins mit einer Wildcard ausgestattet war, reist nun weiter nach Österreich, wo er bei den Generali Open in Kitzbühel an den Start gehen wird.

Cobolli unterliefen in der kroatischen Küstenstadt deutlich zu viele unerzwungene Fehler und schwächelte auch beim eigenen Service, während der Südamerikaner in den entscheidenden Phasen eine konstante und sichere Leistung zeigen konnte. Burruchaga trifft im Viertelfinale auf Camilo Ugo Carabelli, der Pablo Carreno Busta in drei umkämpften Sätzen 3:6, 7:5, 7:5 niederringen konnte.

Die Nummer zwei des Turniers Alejandro Davidovich Fokina hat seine Achtelfinal-Aufgabe erfolgreich gestalten können. Der Spanier besiegte Marco Trungelliti (ebenfalls Argentinien) nach 2:06 Stunden mit 6:4 und 7:5. Davidovich Fokina trifft in der Runde der letzten Acht entweder auf den Hausherren Dino Prizmic oder den Slowaken Alex Molcan.

Das Einzel-Tableau in Umag