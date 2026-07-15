ATP Bastad: Altmaier scheitert in zwei Sätzen an Darderi

Daniel Altmaier musste sich beim ATP-Tour-250-Event in Bastad dem an zwei gereihten Italiener Luciano Darderi in zwei Durchgängen geschlagen geben.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 19:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Dnaiel Altmaier ist beim schwedischen Sandplatz-Turnier in Bastad in der zweiten Runde an Luciano Darderi gescheitert

Kein Erfolgserlebnis am Mittwochabend für Daniel Altmaier im schwedischen Bastad: Der Kempener musste sich beim ATP-Sandplatz-Turnier der Kategorie 250 dem an zwei gereihten Italiener Luciano Darderi trotz starker Leistung mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Zueltzt war der 27-jährige Kempener beim Rasenklassiker in Wimbledon in Runde eins am Slowaken Alex Molcan gescheitert.

Darderi, der das Turnier im Vorjahr gewonnen hatte, spielt in der nächsten Runde gegen Nuno Borges, der den Bulgaren Grigor Dimitrov ohne Gnade mit 6:4, 6:2 aus dem Wettbewerb kegelte. Mit dem Ausscheiden von Altmaier ist kein deutscher Spieler mehr beim Turnier im hohen Norden vertreten.

Das Einzel-Tableau in Bastad