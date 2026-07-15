Stan Wawrinka: Ein Paar Skier zum Abschluss in Gstaad

Stan Wawrinka hat sich und wurde gestern in Gstaad wie erwartet herzlich verabschiedet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 11:40 Uhr

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© Swiss Open Gstaad Stan Wawrinka am Dienstagabend in Gstaad

Die Abschiedstour von Stan Wawrinka hat gestern in Gstaad Station gemacht, Wawrinka musste sich da in Runde eins Jaime Faria in drei Sätzen geschlagen geben. Was irgendwie auch symptomatisch ist für die letzten Monate und Jahre: Wawrinka trainiert nach wie vor wie besessen, aber am Ende springen zu wenige Siege dabei heraus. Dafür einige bemerkenswerte Matches wie zuletzt jenes in Wimbledon gegen Matteo Berrettini (das an den Italiener ging).

Wawrinka und Gstaad, das war immer eine besondere Beziehung: 2003 hatte er hier sein Debüt auf der ATP-Tour gegeben, zwei Jahre später an Ort und Stelle sein erstes Finale auf der ATP-Tour erreicht.

Wawrinka gewinnt drei Grand-Slam-Turniere

Aktuell stehen 16 Titel für den 41-Jährigen in der Bilanz, viele weitere werden nicht mehr dazukommen. Die drei größten Triumphe feierte Stan Wawrinka bekanntlich 2014 bei den Australian Open, ein Jahr später in Roland-Garros und schließlich 2016 bei den US Open.

Als Abschiedsgeschenk wurde dem Routinier, der gemeinsam mit Roger Federer auch den Davis Cup gewonnen hat, ein Paar Skier überreicht. Maßgefertigt mit der Aufschrift „Stan The Man“. Wie oft sich Wawrinka auf einer Skipiste zeigt, ist nicht bekannt. Der alpine Wintersportler in der Tennis Community ist ja eher Jannik Sinner. Und auch Novak Djokovic, den Wawrinka in zwei seiner drei Major-Endspiele besiegen konnte, zeigt sich manchmal auf der Piste.

