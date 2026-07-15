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Wer wird der „Nachfolger“ von Alexander Zverev?

Wer ist der beste aktive Spieler der noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat? Und wer wird diesen „Makel“ als nächster beseitigen? Da drängen sich nicht viele Kandidaten auf.

von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 10:17 Uhr

Casper Ruud hat schon drei Grand-Slam-Endspiele erreicht
© Getty Images
Casper Ruud hat schon drei Grand-Slam-Endspiele erreicht

Alexander Zverev galt unter vielen Experten bis zu seinem Triumph bei den French Open 2026 als der beste Spieler, der nie ein Major gewinnen konnte. Diese Box ist nun abgehakt. Nun gibt es ja in der Historie einige Profis, die sehr erfolgreich waren, aber eben nicht bei den Grand-Slam-Turnieren. Tomas Berdych oder David Ferrer oder Jo-Wilfried Tsonga kommen einem da in jüngerer Vergangenheit etwa in den Sinn. Patrick Mouratoglou hat in dieser Hinsicht David Nalbandian in der Pole Position, gefolgt von Guillermo Coria und Marcelo Rios. 

Das „Problem“ bei all den Genannten? Sie sind nicht mehr aktiv (bei .  

Wer aus der aktuellen Generation könnte also Ansprüche anmelden, derjenige zu sein, dem man aufgrund der bisherigen Verdienste einen Premieren-Sieg bei einem der vier größten Turniere zutraut? 

Die schlechte Nachricht ist: Sollte Carlos Alcaraz wirklich bei den US Open 2026 wieder dabei sein, hängen die Trauben noch einmal ein paar Zentimeter höher. Zumal Novak Djokovic ja auch noch mitmischt.
 

von Jens Huiber

Mittwoch
15.07.2026, 11:40 Uhr
zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 10:17 Uhr