ATP Umag: Niels McDonald verliert Hauptfeld-Premiere - Topo hält lange mit

Beim ATP 250er-Turnier in Umag hat Niels McDonald seine erste Partie in einem Hauptfeld der ATP Tour verloren. Gegen Federico Augustin Gomez unterlag das deutsche Talent mit 3:6 und 6:7(4). Auch Marko Topo scheiterte nach starker Vorstellung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2026, 21:32 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Niels Mcdonald feierte in Umag seine Hauptfeldpremiere auf ATP-Tourebene.

Mit Federico Augustin Gomez erwartete Niels McDonald kein großes Kaliber bei der ersten Hauptfeld-Teilnahme bei einem Event der ATP-Tour. Die DTB-Nachwuchshoffnung startete mit einer Wildcard beim Sandplatzevent in Kroatien.

Doch der 29-jährige Argentinier spielte zunächst seine Erfahrung aus und führte relativ zügig mit 3:0. Der Vorsprung genügte der Nummer 209 der Tenniswelt, um den ersten Satz zu gewinnen, obwohl McDonald zwischenzeitlich gar ein Break gelang.

Im zweiten Satz bewies Niels McDonald dann starke Nerven. Beim Stand von 5:5 gab der 18-Jährige zwar seinen Aufschlag ab. Doch Gomez machte das Match nicht zu, gab stattdessen selbst sein Aufschlagspiel ab und musste über den Tiebreak versuchen das Match zu ziehen. Dies gelang dann nach schneller 4-1-Führung, sodass Niels McDonald viel Lehrgeld und eine Niederlage aus der Premiere auf der ATP Tour mitnimmt.

Topo unterliegt nach starker Vorstellung

Auch Marko Topo musste dasselbe Fazit nach seinem Match gegen Camillo Ugo Carabelli ziehen. Der erste Satz ging nach einem engen Spielverlauf sogar an Marko Topo, der sich mit dem Tiebreak die Satzführung griff. Doch der favorisierte Argentinier ließ sich auch nicht von einem weiteren starken Auftritt Topos im zweiten Satz beirren. Erneut ging es in den Tiebreak, doch dieses Mal legte Ugo Carabelli die bessere Performance hin.

Nach dem 3:3 im finalen Durchgang löste die Nummer 58 der Welt dann die Handbremse nochmal etwas mehr und machte mit den drei aufeinanderfolgenden Spielgewinnen das Match zu. Für Marko Topo ist das Erreichen des Hauptfeldes als Nummer 358 trotzdem ein Erfolg. Der heutige Auftritt lässt dabei auf mehr hoffen vom in München lebenden 22-Jährigen.

Hier der komplette Einzel-Draw in Umag