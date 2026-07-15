ATP Bastad: Borges kennt mit Dimitrov keine Gnade

Nuno Borges hat den (kurzen) Run von Grigor Dimitrov beim ATP-Tour-250-Turnier in Bastad im Achtelfinale beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 16:34 Uhr

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© Getty Images Nuno Borges hat in Bastad schon einmal den Titel geholt

Grigor Dimitrov hätte am heutigen Mittwoch seine Anzahl der Siege auf Sand in der Saison 2026 verdoppeln können, alleine: Nuno Borges hatte da etwas dagegen. Und wie: Der Portugiese, der zuletzt in Wimbledon in Runde zwei gegen den späteren Champion Jannik Sinner eine sehr gute Figur abgegeben hatte, setzte sich sicher mit 6:4 und 6:2 gegen Dimitrov durch. Der Bulgare hatte in Runde eins Dalibor Srvcina in drei Sätzen bezwingen können.

Borges verbindet mit Bastad sehr erfreuliche Erinnerungen, schließlich hat er hier vor zwei Jahren seinen ersten und bislang einzigen Titel auf der ATP-Tour geholt. Der nächste Gegner wird im Duell zwischen Daniel Altmaier und dem an Position zwei gesetzten Luciano Darderi ermittelt.

Ganz oben im Tableau von Bastad steht 2026 Andrey Rublev. Der Russe trifft nach einem Freilos auf Andrea Pellegrino aus Italien. Für eine kleine Überraschung hat Adolfo Vallejo gesorgt, der gegen Botic van de Zandschulp mit 4:6, 6:3 und 7:6 (4) gewinnen konnte. Vallejo hatte in diesem Jahr in Roland-Garros für negative Schlagzeilen gesorgt, als er nach seiner Niederlage gegen Moise Kouame meinte, dass dieses Match nicht von einer Frau als Stuhlschiedsrichterin geleitet hätte werden sollen.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad