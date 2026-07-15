ATP Gstaad: Hanfmann scheidet gegen Vacherot aus

DTB-Profi Yannick Hanfmann musste sich im Achtelfinale des Sandplatz-Events im Schweizer Gstaad dem Monegassen Valentin Vacherot in drei Sätzen geschlagen geben.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 19:16 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann scheiterte in der zweiten Runde des ATP-250er-Turniers in Gstaad

Wieder Endstation in Runde zwei: Yannick Hanfmann hat beim ATP-250-Sandplatz-Turnier in Gstaad/Schweiz den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der 34 Jahre alte Karlsruher verlor im Achtelfinale 6:4, 3:6, 4:6 gegen den an Position drei gesetzten Valentin Vacherot aus Monaco, der nun auf Raphael Collignon (Belgien) trifft.

Hanfmann, der in Wimbledon die zweite Runde erreicht hatte, war der Umstieg von Rasen zurück auf Sand im ersten Duell mit Pedro Martínez (Spanien) geglückt. Gegen Vacherot verpasste er es, erstmals seit dem Turnier in Marrakesch im März mehr als zwei Runden zu überstehen. Hanfmann war in Gstaad der einzige deutsche Profi im Hauptfeld.

Das Einzel-Tableau in Gstaad