Carlos Alcaraz sorgt bei Laver-Cup-Debüt für Ausgleich

Carlos Alcaraz hat beim Laver Cup in Berlin mit einem souveränen 6:4 und 6:4 gegen Ben Shelton für den 4:4-Ausgleich für Team Europe gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2024, 17:17 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat sein Debüt beim Laver Cup gewonnen

Carlos Alcaraz und Hallentennis: Diese Liebe ist noch ein zartes Pflänzchen, das in den vergangenen Jahren nicht so richtig aufblühen wollte. Im Herbst 2024 könnte das anders aussehn. Denn zumindest der Einstand ist mit dem 6:4 und 6:4 gegen Ben Shelton beim Laver Cup in Berlin gut gelungen. Gleichzeitig war es auch der erste Auftritt des regierenden French-Open- und Wimbledon-Champions bei diesem Wettbewerb.

Mit diesem Erfolg egalisierte Alcaraz den 2:4-Rückstand des Teams Europe, der durch den Drei-Satz-Erfolg von Frances Tiafoe gegen Daniil Medvedev zustande gekommen war. Tiafoe hatte die erste Partie des Day Session mit 3:6, 6:4 und 10:5 gewonnen - beim Laver Cup wird der dritte Satz in Form eines Champion Tiebreaks ausgespielt.

Am Abend geht es in der Begegnung zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz also erneut darum, die Pole Position bei der siebenten Auflage des von Roger Federer initiierten Schaukampf-Events zu übernehmen. Am zweiten Tag des Laver Cup zählen die Siege bekanntlich doppelt. Und am morgigen Abschlusstag stehen sogar drei Punkte pro Matchsieg zur Disposition.