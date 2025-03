Carlos Alcaraz sorgt sich um seinen Bruder Jaime

In den sozialen Netzwerken wird der 13-jährige Jaime Alcaraz Garfia bereits als Nachfolger seines erfolgreichen Bruders Carlos Alcaraz gehypt. Sehr zum Missfallen des aktuellen Weltranglisten-3., wie der 21-jährige in einem Interview verlauten ließ.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 15:29 Uhr

© Getty Images Jamie Alcaraz möchte in die großen Fußstapfen seines Bruders Carlos treten.

Riesig ist die Aufmerksamkeit stets, wenn der Name Jaime Alcaraz Garfia, jüngerer Bruder des vierfachen Grand-Slam-Siegers Carlos Alcaraz, in den Draws von Nachwuchsturnieren auftaucht. So auch bei der inoffiziellen U14-WM „Le Petits As“ in Frankreich, als der 13-jährige in der Qualifikation am Start war. Nachdem er dort das erste Match gegen den Litauer Erikas Balkunas glatt in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte, musste er sich in der zweiten Runde dem Tschechen Filip Sebek in zwei knappen Sätzen geschlagen geben.

Auch in den Social Media wird man reichlich fündig, wenn man nach Videoclips des Teenagers aus Murcia auf dem Tennisplatz sucht, um eventuelle Vergleiche mit seinem erfolgreichen Bruder anzustellen. Auch von obigem Turnier in Frankreich, das im Januar diesen Jahres stattfand, gibt es im Netz zahlreiche Spielsequenzen zu sehen.

Sehr zum Missfallen des älteren Bruders, wie der ehemalige Weltranglistenerste im Interview im Youtube-Kanal MoluscoTV darlegte: „Ich mache mir Sorgen, dass die Leute ihn zu sehr überfordern könnten. Ich mag es nicht, wenn Leute ihn unter Druck setzen, nur weil er mein Bruder ist. Er ist zu jung, um als der nächste Carlos Alcaraz bezeichnet zu werden.“

Wie Alcaraz oft betonte, hat die Familie für ihn eine immense Bedeutung. Für seine beiden jüngeren Brüder übernahm er stets gerne die Vorbild-Funktion, auch für seinen älteren Bruder versucht er immer da zu sein. Negative Auswirkungen des medialen Hypes um seinen Bruder konnte der 21-jährige aktuell noch nicht ausmachen: „Im Moment geht es ihm großartig und ich bin stolz auf ihn. Ich bin nicht oft zuhause, aber wenn ich bei ihm bin, versuche ich, ihn und all meine Geschwister zu unterstützen.

Wie schwierig es ist, sich als talentierter Spieler tatsächlich auf der Tour zu etablieren, hat Alcaraz von der Pike auf selbst erlebt, auch wenn es aufgrund seines außerordentlichen Talents im Eiltempo verlief und spielerisch leicht aussah. Sollte es sein Bruder Jaime tatsächlich irgendwann einmal in den professionellen Tennissport schaffen, ist ihm auf jeden Fall ein bestmöglicher Ratgeber sicher.