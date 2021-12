Carlos Alcaraz - Top 15 oder gleich nach Turin?

Carlos Alcaraz hat sich für die bald startende Saison 2022 große Ziele gesetzt. Selbst einen Teilnahme an den ATP Finals sieht er nicht völlig außer Reichweite.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2021, 08:09 Uhr

© Getty Images Für die #NextGen Finals könnte Carlos Alcaraz 2022 bereits zu gut sein

Es ist nicht weiter erstaunlich, dass auch Carlos Alcaraz am Ende des Jahres noch einen Preis abgeräumt hat. In Madrid wurde dem spanischen Teenager der AS Promise Award überreicht. Alcaraz hat die Tennissaison 2021 als Nummer 32 der Welt beendet, wird bei den Australian Open, die am 17. Januar beginnen, erstmals bei einem Major gesetzt sein. Dass er auf der ganz großen Bühne reüssieren kann, hat Alcaraz etwa bei seinem mitreißenden Sieg gegen Stefanos Tsitsipas bei den US Open bewiesen.

„Dieses Jahr hat meinen Durchbruch gebracht“, sagte Alcaraz im Rahmen der Ehrung. „Ich hoffe, dass das der Beginn von etwas Großem ist. Ich werde diesen Preis weit oben in meinem Regal platzieren. Ich bin sehr glücklich, dass meine Arbeit der vergangenen Jahre anerkannt wurde.“

Alcaraz trainiert weiterhin bei Ferrero

Gestartet ist Alcaraz in die Saison 2021 als Nummer 146, das erste richtige Ausrufezeichen auf der ATP-Tour gab es neben der erfolgreichen Qualifikation für die Australian Open mit dem Halbfinaleinzug in Marbella (dort unterlag Alcaraz Jaume Munar). Der erste und bislang einzige Titel folgte dann in Umag. Dort besiegte Alcaraz im Endspiel Richard Gasquet. Der Saisonabschluss beim #NextGen-Masters in Mailand gelang dann noch einmal herausragend - Carlos Alcaraz holte den Titel.

Sind dadurch die Erwartungen in eine ungesunde Höhe gestiegen? „Ich spüre keinen Druck“, erklärte Alcaraz weiter. „Ich bin mir über meine Richtung im Klaren. Ich hatte nur zwei oder drei Tage ohne Training. Und nur eine Woche, in der ich keinen Schläger angegriffen habe.“ Trainiert wird nach wie vor in der Euqelite Akademie von Juan Carlos Ferrero, dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten.

Die kurzfristigen Ziele sind klar abgesteckt: „Ich möchte 2022 hoch hinaus und hoffe, unter die Top 15 zu kommen. Ich möchte sogar versuchen, mich für Turin zu qualifizieren. Es ist ein schwieriges Ziel, aber es wäre ein toll am Ende der Saison.“