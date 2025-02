Carlos Alcaraz übt Kritik: "Es muss sich etwas ändern"

Nach seinem Auftaktsieg in Rotterdam hat Carlos Alcaraz mit Nachdruck auf eine Problematik im Tennissport hingewiesen. Laut dem Spanier werden die Bälle auf der Tour zu oft gewechselt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 16:13 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wünscht sich weniger Verletzungen auf der Tour

Schön war es nicht immer, letztlich durfte Carlos Alcaraz beim ATP-500-Turnier in Rotterdam aber über einen Dreisatzerfolg gegen Botic van de Zandschulp jubeln. “Ich wusste, dass es schwierige Momente geben würde, denn die erste Runde eines neuen Turniers ist nie einfach”, meinte der Spanier nach dem Match. Vor allem die Umstellung auf die Bedingungen sei durchaus schwierig gewesen, so der vierfache Grand-Slam-Sieger.

Damit sprach Alcaraz auch die Bälle an, wurde bei den Australian Open doch noch mit einer anderen Marke als nun in Rotterdam gespielt. “Im vergangenen Jahr gab es viele Verletzungen, viele Spieler hatten Probleme mit dem Ellbogen oder der Schulter. Es muss sich etwas ändern”, kritisierte der 21-Jährige den Umstand, dass nahezu jede Woche neue Bälle verwendet werden. “Es ist kompliziert, sich darauf einzustellen.”

Auch Daniil Medvedev hatte nach seinem Auftaktsieg in Rotterdam kein gutes Haar an den Bällen sowie am langsamen Platz gelassen: “Ich habe bei diesen Bedingungen nicht genug Kraft, um das Spiel zu diktieren.” Ohne sich beschweren zu wollen, stimmte Alcaraz dem US-Open-Sieger von 2021 inhaltlich zu. Die Filzkugel werde nach einigen Ballwechseln “sehr groß”, was es schwierig mache, aggressives Tennis zu spielen.

Besserung in Sicht?

Glaubt man den Worten von Alcaraz, könnten Diskussionen dieser Art schon bald der Vergangenheit angehören. Er wisse, dass sich hinsichtlich der Bälle bald etwas ändern werde, so der Weltranglistendritte. Selbst habe er bislang trotz der häufigen Wechsel noch keine Probleme gehabt gehabt: “Ich arbeite jeden Tag daran, in Form zu sein. Im Moment geht es mir gut.”

Daran ändert auch eine Erkältung nichts, mit der Alcaraz seit einigen Tagen zu kämpfen hat. Diese werde allmählich besser, gab sich der Iberer zuversichtlich. Im Achtelfinale bekommt es Alcaraz am Donnerstag mit Felix Auger-Aliassime oder Andrea Vavassori zu tun.

