Carlos Alcaraz und eine "Drohung" an Jannik Sinner

Carlos Alcaraz musste sich im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Miami dem Südtiroler Jannik Sinner knapp geschlagen geben. Trotz der Niederlage blickt der 19-Jährige optimistisch in die Zukunft.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.04.2023, 21:53 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz verlor im Miami-Halbfinale

Nach der Dreisatzniederlage gegen Jannik Sinner im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Miami muss Carlos Alcaraz am Montag seinen Platz an der Spitze der Weltrangliste räumen. Novak Djokovic, der das Sunshine Double in den USA aufgrund seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus verpasst hatte, wird die bevorstehende Sandplatzsaison als Branchenprimus in Angriff nehmen.

Trotz der verpassten Titelverteidigung konnte Alcaraz seinen Darbietungen in Florida viel Positives abgewinnen. "Es ist schwer in Worte zu fassen, aber ich denke, es war ein großartiges Match von uns beiden. Es war ein wirklich hartes, physisches Spiel", meinte der 19-Jährige, der sich im Halbfinale von Indian Wells noch gegen Sinner durchgesetzt hatte.

Alcaraz verpasst Vorentscheidung

In Miami hatte nun Sinner das bessere Ende für sich. Der Knackpunkt: Im zweiten Satz ließ Alcaraz eine Breakchance zum 5:3 ungenutzt. "Ich hatte meine Chancen, im zweiten Satz zu breaken und das Match zu gewinnen, aber gegen Sinner ist es immer ein harter Kampf", führte der US-Open-Sieger des Vorjahres aus.

Ohnedies hatte Alcaraz für seinen Gegner ausschließlich lobende Worte parat. Die letztlich in einer "Drohung" an Sinner endeten. "Alles, woran ich denken kann, ist, mein Niveau zu verbessern, um Jannik zu schlagen", erklärte der Spanier, der durch die Halbfinal-Pleite im offiziellen Head to Head den Ausgleich zum 3:3 hinnehmen musste.

Besondere Energie bei den Zuschauern

Die Rivalität zwischen Alcaraz und Sinner dürfte in den kommenden Jahren eine der prägendsten auf der ATP-Tour werden. Ein Umstand, der sich wohl auch positiv auf das Faninteresse auswirken wird. "Wenn ich gegen Jannik spiele, spüre ich, dass bei den Zuschauern etwas anders ist. Ich glaube, dass dieses Match wahrscheinlich auf der ganzen Welt verfolgt wird, weil ich denke, dass es wirklich schön anzuschauen ist", meinte Alcaraz.

Für ihn geht es ab dem 9. April mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo weiter. Der verpassten Chance, das Sunshine Double zu gewinnen, trauerte der 19-Jährige unterdessen nicht lange hinterher. "Ich denke, ich werde noch einige Jahre Zeit haben, um das zu schaffen", so Alcaraz.

