Carlos Alcaraz: Unvergessliche Tage mit Rafael Nadal in Paris

Vor seinem Einstieg in das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati hat sich Carlos Alcaraz noch einmal zum gemeinsamen Auftritt mit Rafael Nadal bei den Olympischen Spielen in Paris geäußert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.08.2024, 22:26 Uhr

© Getty Images Glory Days: Carlos Alcaraz und Rafael Nadal in Paris bei den Olympischen Spielen 2024

Ja, manchmal geht sogar die ITF einen wegweisenden Schritt voraus. So geschehen bei den Olympischen Spielen, als man auf den Court Philippe-Chatrier nicht etwa zwei Einzel (eines für die Männer, eines für die Frauen) anzusetzen, sondern das Doppel Carlos Alcaraz und Rafael Nadal. Ok: Der eine hat in Roland-Garros 14 Mal den Titel bei den French Open geholt. Und der andere ist der regierende Champion.

Carlos Alcaraz jedenfalls hat jede Minute des Zusammenspiels mit seinem ikonischen Landsmann im Rahmen der Olympische Spiele genossen, wie er nun in Cincinnati noch einmal betonte. Obwohl es im Doppel nicht zur ersehnten Medaille gereicht hat. Alcaraz musste sich mit Silber im Einzel begnügen. Rafael Nadal hatte davor ja schon Gold im Einzel (in Peking 2008) und im Doppel (gemeinsam mit Marc Lopez 2016 in Rio de Janeiro) geholt.

Der Traum von Alcaraz wird wahr

„Es war eine großartige Erfahrung, mit Rafa auch außerhalb des Courts zu sprechen, ihn auch besser kennenzulernen“, so Alcaraz. „Das war etwas, was ich sicherlich nie vergessen werde.“ Gerade weil er nicht so oft im Doppel antrete, habe er viel von Nadal gelernt.

„Am Ende war es ein wenig enttäuschend, weil wir dachten, dass wir besser abschneiden hätten können“, so Alcaraz weiter. „Aber alles in allem waren wir zufrieden. Und wenn ich nur von mir spreche: Ich habe meinen Traum erreicht, mein Traum ist wahr geworden, gemeinsam mit Rafa Doppel zu spielen.“

In Cincinnati wie auch bei den US Open wird Rafael Nadal fehlen. Aber ein Da Capo an der Seite von Carlos Alcaraz war ohnehin nicht geplant.

