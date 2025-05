Bestätigt: Carlos Alcaraz in Rom dabei!

Carlos Alcaraz wird am ATP-Masters-1000-Turnier in Rom teilnehmen. Das wurde am heutigen Samstag bekannt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.05.2025, 15:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz bei seinem bislang einzigen Besuch in Rom im Jahr 2023

Seinen 22. Geburtstag an diesem Montag möchte Carlos Alcaraz ganz offenbar doch noch zuhause feiern, danach geht es aber in die Ewige Stadt, wo das letzte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres ansteht. Das war keineswegs fix: Denn seinen Auftritt bei der großen Heim-Sause in Madrid musste Alcaraz wegen einer Verletzung ja absagen.

Nun wird die Teilnahme von Alcaraz am Klassiker im Foro Italico nicht die größte Nachricht der Woche sein. Schließlich kommt Jannik Sinner ja nach dreimonatiger Sperre zurück. Aber es ist für den Tennisfan natürlich schon fein, dass es vor den French Open noch einmal ein Tableau gibt, in dem sowohl Sinner als auch Alcaraz vertreten sind.

Alcaraz erst einmal in Rom dabei

Es geht ja auch um einiges - neben dem Turniersieg vor allem auch um eine gute Positionierung für Roland-Garros. Denn mit einem guten Auftritt in Rom könnte Carlos Alcaraz in der Weltrangliste an Alexander Zverev vorbeiziehen. Und damit als Nummer zwei in das zweite Major des Jahres gehen. Das muss kein Vorteil sein, in der Regel hilft es aber. Damit ginge Alcaraz im Halbfinale jedenfalls Jannik Sinner aus dem Weg - im vergangenen Jahr haben sich die beiden ja in der Vorschlussrunde getroffen.

Andererseits: Erfahrungswerte mit Rom hat Carlos Alcaraz so gut wie keine. Lediglich einmal hat er sich in die italienische Hauptstadt aufgemacht, 2023 zunächst gegen Albert Ramos-Vinolas gewonnen, danach musste sich Alcaraz einem groß aufspielenden Fabian Marozsan geschlagen geben. Genau unter diesen Voraussetzungen ist Carlos Alcaraz vor wenigen Wochen aber auch nach Monte-Carlo gereist. Und hatte beim Transfer nach Barcelona die Siegertrophäe dabei. Was nicht heißt, dass Alcaraz im Fürstentum ganz locker durch seine Matches durch gerauscht wäre. Aber in den entscheidenden Momenten hat er dann doch ausreichend Magie gefunden - und im Endspiel auch von der Verletzung von Lorenzo Musetti profitiert.