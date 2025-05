ATP Masters Madrid: Geht Casper Ruud mit Handicap in das Endspiel?

Casper Ruud hat mit dem Zweisatzerfolg im Halbfinalduell beim ATP Masters in Madrid gegen Francisco Cerundolo überzeugt. Dabei hatte der Norweger das komplette Match mit Schmerzen im Rippenbereich spielen müssen. Im Finalduell am Sonntag könnte das zum Nachteil werden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.05.2025, 23:31 Uhr

© Getty Images Casper Ruud könnte am Sonntag mit einem handicap in das Endspiel gegen Jack Draper gehen.

Was Casper Ruud dem Publikum in der Caja Magica nach seinem Finaleinzug im On-Court-Interview verriet, bereitet Sorge für das Endspiel am kommenden Sonntag. Denn der Norweger, der sich zu Beginn des Matches behandeln ließ, spielte nach eigener Aussage das Match gegen Francisco Cerundolo unter Schmerzen: „Ich war mir nicht sicher, ob ich das Match beenden kann. Ich habe bei fast jedem Schlag Schmerzen verspürt, besonders beim Serve.“

Bereits beim Warm-Up spürte der Weltranglistenfünfzehnte nach eigener Aussage diese Beeinträchtigung. Ein Handicap, das am kommenden Sonntag für einen klaren Nachteil sorgen könnte. Im Endspiel wartet Jack Draper, der im Gegensatz zum Norweger bereits einen Masters-Titel in seiner Vita verbuchen kann.

Casper Ruud benötigt schnelle Genesung

Der dreimalige Grand-Slam-Finalist könnte also durch eine Verletzung seinen bislang größten Karrieretriumph verpassen. Im vergangenen Jahr unterlag Caspar Ruud im Endspiel von Monte-Carlo dem späteren Sieger Stefanos Tsitsipas.

Dies möchte der bisher bei großen Turnieren ungekrönte Ruud, der das Match am Freitag nur mit Schmerzmitteln überstehen konnte, gerne verhindern: „Ich werde das jetzt untersuchen lassen, um den Grund herauszufinden.“ Alle Tennisfans dürften die Daumen für eine schnelle Genesung drücken, damit das Endspiel am Sonntag keine einseitige Partie wird,

