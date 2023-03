Carlos Alcaraz: "Was ich am meisten verbessert habe, ist die Mentalität"

Carlos Alcaraz hat sich beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells eindrucksvoll gegen Daniil Medvedev revanchiert. Im Anschluss sprach der Spanier über die Schlüssel zum Erfolg.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.03.2023, 21:49 Uhr

Carlos Alcaraz wusste in Miami zu begeistern

Viel besser hätte das ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells wahrlich nicht laufen können für Carlos Alcaraz, dessen Verletzungssorgen im Vorfeld des Hartplatz-Klassikers diesen Erfolgslauf nicht zwingend absehbar gemacht haben. Im Endeffekt war es eine regelrechte Machtdemonstration des 19-Jährigen, der sich damit auch wieder zurück an die Spitze der ATP-Weltrangliste katapultierte. Was natürlich auch mit der Abwesenheit von Novak Djokovic zusammenhängt.

"Ich werde nicht sagen, dass es einfach wird, aber es war einfacher, weil Djokovic nicht gespielt hat. Aber dass ich die Nummer 1 bin und nach Miami fahre, gibt mir eine Menge Selbstvertrauen, um dort mein Bestes zu geben", sagte Alcaraz, der überdies als Titelverteidiger nach Miami reist. Und der im Hardrock Stadium eigentlich den Titel auch verteidigen sollte, will der Youngster die Nummer-eins-Position nicht schon bald wieder an eben diesen Novak Djokovic abgeben.

Alcaraz und das Verletzungspech

Dies dürfte für den US-Open-Sieger aus 2022 jedoch ohnehin nur nebensächlich sein. Zumal den Spanier zuletzt immer wieder Verletzungen geplagt hatten. "Ich bin sehr gut in die Saison gestartet, nachdem ich in Buenos Aires gewonnen und in Rio das Finale erreicht hatte, aber ich hatte in dieser Saison viel mit Verletzungen zu kämpfen", erklärte Alcaraz. "Die viermonatige Verletzung meiner Beine hat es mir schwer gemacht, mental stark zu bleiben, weil ich Turniere verpasst habe, die ich spielen wollte."

Auch das ATP-500-Event in Acapulco musste der Teenager nach der erfolgreichen südamerikanischen Sandplatztournee absagen - nur, um nun in Indian Wells derart dominant auf die Tour zurückzukehren. Und das ausgerechnet mit einer gelungenen Revanche gegen Daniil Medvedev, dem sich Alcaraz vor knapp zwei Jahren im ersten Aufeinandertreffen doch einigermaßen deutlich hat geschlagen geben müssen. "Damals war ich neu auf der Tour", erinnert sich Alcaraz.

Nun habe sich viel verändert - und zwar zum Positiven, wie Alcaraz betonte: "Was ich am meisten verbessert habe, ist meine Mentalität. Ich habe seit diesem Spiel viel Erfahrung gesammelt", sagte der Iberer nach seinem Titelgewinn in Indian Wells. "Ich habe jetzt schon viele tolle Spiele gespielt und viele Titel gewonnen, die mir viel Selbstvertrauen und Erfahrung gegeben haben. Jetzt weiß ich, wie ich mit schwierigen Momenten umgehen kann."