Carlos Alcaraz: Wenigstens als Golfer mit viel Luft nach oben

Carlos Alcaraz hat sich in den letzten Tagen dem Golf gewidmet. Und durfte beim Pro Am der Spanish Open mit zwei aktuellen Topstars spielen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 11:32 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz mit Landsmann Jon Rahm beim ProAm rund um die Spanish Open

Während die Kollegen beim 1000er in Shanghai schwitzend um ATP-Punkte kämpfen, hat sich Carlos Alcaraz in den vergangenen Tagen seiner zweitgrößten Passion gewidmet. Die Nummer eins der ATP-Weltrangliste nahm nämiich am Pro Am im Rahmen der Spanish Open teil. UNd spielte dabei mit zwei Professionals, die wohl immer noch vom Gewinn des Ryder Cups zehren: Die ersten neun Löcher spielte Alcaraz nämlich mit Landsmann Jon Rahm, dann gesellte sich Shane Lowry an seine Seite.

Lowry, Golffans wissen das natürlich, hat auf dem Black Course in Bethpage den entscheidenden Putt versenkt, der dem europäischen Team die Vorherrschaft im Kontinentalwettkampf sicherte. Die Jubelszenen danach waren mindestens ebenso ausufernd wie nach einem Grand-Sam-Sieg von Carlos Alcaraz.

Aber Shane Lowry ist auch ein Mann, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Und also hatte er zur Leistung von Carlos Alcaraz Folgendes zu sagen: “Ich habe ihm gesagt, dass sein Golf nicht unglaublich ist. Aber viel besser als mein Tennis. Ein paar Stunden mit ihm zu verbringen, nach alldem, was er schon erreicht hat, war großartig.”

Alcaraz Ende 2025 wohl die Nummer eins

Carlos Alcaraz war übrigens nicht der einzige Tennis-Pro, der sich bei nämlichen Pro Am gezeigt hat: Auch Felicinao Lopez, der aktuelle Turnierdirektor des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid, nahm an der Runde teil.

In Sachen Tennis kann Branchenprimus Alcaraz ja einigermaßen entspannt auf die kommenden Wochen schauen. Denn nach dem frühen Ausscheiden von Jannik Sinner in Shanghai stehen die Chancen ausgezeichnet, dass der Schützling von Juan Carlos Ferrero das Tennisjahr 2025 als Nummer eins beenden wird. Denn während Sinner noch die Punkte seines Erfolges bei den ATP Finals 2025 zu verteidigen hat, ist die Hypothek von Carlos Alcaraz deutlich kleiner.

Zunächst geht es aber nach Saudi-Arabien, zum “Six Kings Slam”. Gut möglich, dass Carlos Alcaraz auch dort wieder auf einem Golfplatz zu sehen sein wird.