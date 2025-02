Carlos Alcaraz: Wenn nicht jetzt - wann dann?

Carlos Alcaraz kommt beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam immer besser in Fahrt. Auch, weil sich das Tableau anders entwickelt hat als erwartet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 07:43 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat alle drei bisherigen Matches gegen Hubert Hurkacz gewonnen

Nach Papierform hätte der Weg für Carlos Alcaraz ins Halbfinale des ATP-Tour-500-Events in Rotterdam ja so ausgesehen: in Runde eins gegen Botic van de Zandschulp, gegen den Alcaraz bei den US Open 2024 in Runde zwei überraschend verloren hatte. Danach gegen Félix Auger-Aliassime, der in der laufenden Saison schon zwei Turniere gewonnen hat. Und im Viertelfinale hätte eigentlich Holger Rune warten sollen. Der Däne hatte am Wochenende nach einem schlechten Auftakt im Davis Cup ja wieder so etwas wie Leben gezeigt.

In Wahrheit wartete nach der tatsächlich mühsamen Auftaktpartie gegen Lokalmatador van de Zandschulp aber Andrea Vavassori, der im Doppel zwar zur engeren Weltspitze zählt. Im Einzel aber nicht einmal zur erweiterten. Und auch Pedro Martinez kann man keinen Vorwurf machen, dass er im Achtelfinale einen völlig indisponierten Holger Rune grußlos verabschiedet hat. Im spanischen Duell mit Alcaraz war dann aber schnell Schicht im Schacht.

Alcaraz gegen Hurkacz mit makelloser Bilanz

Also: Wenn es mit dem ersten Titel von Carlos Alcaraz in der Halle klappen soll - wann, wenn nicht jetzt und hier in Rotterdam? Gegen seinen heutigen Gegner Hubert Hurkacz ist natürlich Vorsicht angebracht. Schließlich kann Hurkacz an einem guten Tag fast alle Gegner aus der Halle servieren. Dennoch: Alcaraz hat alle drei bisherigen Partien gegen den Polen gewonnen, wenn auch allesamt knapp.

Und sollte Alcaraz die polnische Hürde in Rotterdam nehmen, dann kommt von „unten“ auch niemand, der ihn allzusehr grübeln lassen sollte. Mattia Bellucci, der spielfreudige Italiener, der nach Daniil Medvedev auch Stefanos Tsitsipas besiegt hat, wäre ein in Quoten kaum auszudrückender Außenseiter. Alex de Minaur natürlich gemäß ATP-Ranking viel ernster zu nehmen. Gegen den Australier hat sich Alcaraz in den beiden bisherigen Matches zwar schwer getan (vor allem in Barcelona 2022), aber als Favorit würde er dennoch gelten.

