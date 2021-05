Carlos Alcaraz zieht mit Challenger-Sieg in Oeiras in Top 100 ein

Der spanische Youngster Carlos Alcaraz hat das ATP-Challenger-Turnier im portugiesischen Oeiras gewonnen. Er wird damit am Montag erstmals unter den Top 100 der Welt stehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 19:50 Uhr

Carlos Alcaraz darf nun gegen Rafael Nadal ran

Carlos Alcaraz hat seinen vierten Titel auf der ATP-Challenger-Tour gewonnen - und seinen bislang größten. Beim 125er-Turnier in Oeiras schlug er im Finale Facundo Bagnis mit 6:4, 6:4.

Alcaraz setzt damit seinen Aufstieg in Richtung Tennis-Weltspitze gnadenlos fort. Im Spätsommer 2020 hatte er in Triest, Barcelona und Alicante drei Challenger-Titel geholt und sich damit an die Top 100 gepirscht, bei den Australian Open 2021 hatte er sich erstmals für ein Grand-Slam-Turnier qualifiziert und im Hauptfeld eine Runde gewonnen.

"Ich bin sehr happy, nun in den Top 100 zu stehen", sagte der 18-Jährige im Anschluss an seinen Sieg in Oeiras. "Das war eines meiner Träume als Kind. Es hier in Portugal geschafft zu haben, ist toll. Ein großartiger Ort. Ich werde Portugal im Kopf behalten, weil es hier mit den Top 100 geklappt hat."

Carlos Alcaraz: Jüngster Spieler unter den Top 100

Alcaraz ist als Weltranglisten-114. ins Turnier gestartet, am Montag wird er sich um Platz 94 im ATP-Ranking einreihen - und damit den jüngsten Akteur unter den Top 100 stellen.

Zuletzt hatte Alcaraz beim ATP-Masters-Turnier in Madrid teilgenommen und durfte dort nach einem Auftaktsieg über Adrian Mannarino gegen Rafael Nadal ran - ausgerechnet an seinem 18. Geburtstag. Nadal allerdings kümmerte das wenig, er gewann mit 6:1, 6:2. "Es war nicht der Tag, um Geburtstagsgeschenke zu verteilen, oder?", meinte er im Anschluss scherzhaft und bescheinigte Alcaraz eine großartige Zukunft.

Alcaraz trainiert in der JC Ferrero Equelite Academy, der ehemalige Weltranglisten-Erste Juan Carlos Ferrero war auch beim Sieg seines Schützlings in Oeiras vor Ort.