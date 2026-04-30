Carlos Alcaraz zurück in Madrid - als Fan!

Carlos Alcaraz hat am Donnerstag seinen 14-jährigen Bruder Jaime im Rahmen des Jugend-Wettbewerbs beim Masters in Madrid angefeuert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 22:33 Uhr

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© Mutua Madrid Open Carlos Alcaraz am Donnerstag auf einer der Tribünen in der Caja Magica

Was weiß man schon, wann Carlos Alcaraz wieder ein professionelles Tennismatch bestreiten wird. Aktuell fühlen sich ja erstaunlich viele Hobby-Mediziner dazu berufen, Prognosen über den Heilungsverlauf beim siebenmaligen Grand-Slam-Champion abzugeben. Dabei ist noch nicht einmal eine genaue Diagnose bekannt.

Aber natürlich wird die überwiegende Mehrheit der Tennisfans sich wünschen, dass Alcaraz bald zurückkehrt. Was auch für die Kollegen gilt. Am gestrigen Donnerstag war es ja gewissermaßen schon mal so weit: Da war Carlos Alcaraz wieder in der Caja Magica zu Gast. Allerdings in Zivil. Und als Fan mit Familienanbindung.

Bruder Alcaraz gewinnt

Denn Madrid hält auch ein Turnier für die U-16-Spieler bereit. Und in diese Kategorie fällt Jaime Alcaraz, der jüngere Bruder von Carlos, noch völlig problemlos. Jaime ist nämlich erst 14 Jahre alt. Trifft die Kugel aber schon sehr solide, zum Auftakt gab es einen ungefährdeten 6:3, 6:3-Sieg gegen seinen spanischen Landsmann Pol Martins.

Die Veranstaltung für die Jugendlichen hat ja schon ein paar Jahre Bestand. Und gerade die jungen Spanier, die sich mehr (Rafael Jodar) und etwas weniger (Martin Landaluce) schnell sich gerade auf der ATP-Tour etablieren, haben bei diesem Evant auch schon aufgeschlagen.