Caroline Garcia beendet Tenniskarriere bei den US Open

Caroline Garcia beendet ihre Karriere mit einer Erstrunden-Niederlage bei den US Open 2025.

Die Französin unterlag Kamilla Rachimova in einem umkämpften Match mit 4:6, 6:4, 3:6 und wurde vom Publikum herzlich verabschiedet.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 18:23 Uhr

© Getty Images Caroline Garcia hat bei den US Open ihr letztes Match auf der Profi-Tour bestritten

Bereits vor den diesjährigen French Open kündigte Garcia das Ende ihrer Karriere an. Wann genau sie der Tennisbühne den Rücken kehren wolle ließ sie bis dato noch offen. Nach ihrer Auftaktniederlage bei den US Open war es dann so weit: Die Französin hatte ihr letztes Match als professionelle Tennisspielerin bestritten. Über drei Sätze zögerte sie das Ende hinaus, bevor Gegnerin Rachimova als Siegerin vom Platz gehen konnte.

“Es hat eine Menge bedeutet nochmal bei den US Open dabei zu sein”, sagte Garcia, die noch auf dem Platz offiziell verabschiedet wurde.

Die Französin gab 2007 mit 13 Jahren ihr Debüt auf der ITF-Tour und gewann anschließend im Laufe ihrer großartigen Karriere 11 WTA-Einzeltitel und erreichte 16 Finals. Ihren ersten Triumph feierte sie 2014 in Bogotá, wo sie im Endspiel die ehemalige Weltranglistenerste Jelena Jankovic besiegte. 2017 schrieb Garcia Tennisgeschichte, als sie als erste Spielerin überhaupt die beiden größten chinesischen Turniere – die Wuhan Open und die China Open – in aufeinanderfolgenden Wochen gewann. Diese Erfolge brachten sie erstmals in die Top 10 der Welt.

Zweifacher Grand Slam-Triumph auf heimischen Boden

Im September 2018 kletterte Caroline Garcia mit Rang vier auf ihre höchste Weltranglistenplatzierung, doch ihre größten Erfolge sollten erst folgen. 2022 gewann sie den WTA-1000-Titel in Cincinnati, erreichte anschließend das Halbfinale der US Open – ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis im Einzel – und krönte ihre Saison mit dem größten Titel ihrer Karriere: den WTA Finals in Fort Worth, wo sie Aryna Sabalenka im Endspiel besiegte. Am Ende der Saison 2022 kehrte die “Königin der Asse” erneut auf Rang 4 zurück.

Und auch im Doppel feierte Garcia große Erfolge: Im Oktober 2016 erreichte sie den 2. Platz der Weltrangliste und holte insgesamt acht Titel. Darunter fielen die beiden Triumphe bei den French Open 2016 und 2022 an der Seite ihrer Landsfrau Kristina Mladenovic. Gemeinsam wurden die beiden am Ende der Saison als „WTA Doubles Team of the Year“ ausgezeichnet.

Garcia: “Habe davon geträumt noch mehr zu erreichen” – trotzdem glücklich

„Es klingt vielleicht seltsam, aber ich bin sehr glücklich“, sagte sie. „Es war eine großartige Karriere. ... Natürlich kann man immer noch mehr erreichen, und ich habe davon geträumt, noch mehr zu erreichen. Aber ich bin sehr glücklich und habe meinen Entschluss, mein Leben weiterzuführen und das Kapitel als Tennisspielerin zu schließen, akzeptiert.“



Garcia beendet ihre Laufbahn mit einer Bilanz von 472 Siegen bei 365 Niederlagen und einem Karrierepreisgeld von über 18,7 Millionen Dollar.