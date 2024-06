Caroline Garcia hat sich verlobt!

Caroline Garcia hat ihre Verlobung bekannt gegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.06.2024, 14:18 Uhr

© Twitter / @CaroGarcia Caroline Garcia, Borja Duran

Garcia gab die fröhliche Kunde am Mittwochmittag über die sozialen Medien bekannt.

Mit ihr in Richtung Unendlichkeit fliegen darf ihr Freund Borja Duran, der offenbar auch für den hübschen Ring aufgekommen ist.

“Mr. and Mrs. coming soon”, schrieb die aktuelle Weltranglisten-22.

Garcia hatte ihren Freund in der vergangenen Off-Season erstmals offiziell der Öffentlichkeit “vorgestellt”, im Rahmen von Fotos und Videos der gemeinsamen Antarktis-Tour.

Wie die in Sachen Boulevard stets gut informierte Seite womenstennisblog.com herausgefunden hat, ist Duran Assistenz-Professor an der Universität Barcelona. Mit Garcia betreibt er zudem den Podcast Tennis Insider Club, in dem die beiden Kolleginnen und Kollegen aus der Tennisbranche interviewen.