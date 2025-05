WTA Rom: Andreeva und Zheng souverän im Achtelfinale, Rybakina scheitert

Mirra Andreeva und Qinwen Zheng haben beim WTA-1000-Turnier in Rom souverän das Achtelfinale erreicht. Bianca Andreescu sorgte gegen Elena Rybakina für eine kleine Überraschung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 20:40 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva steht im Achtelfinale

Mirra Andreeva hat das Youngster-Duell gegen Linda Noskova in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers von Rom souverän für sich entschieden und das Achtelfinale erreicht. Die 18-jährige Russin setzte sich am Sonntagabend gegen ihre um zwei Jahre ältere Kontrahentin mit 6:1 und 7:5 durch.

In der Runde der letzten 16 trifft Andreeva, die in diesem Jahr bereits die beiden 1000er-Events in Dubai und Indian Wells gewann, auf Clara Tauson. Die Dänin behauptete sich ihrerseits gegen die Weltranglistenneunte Emma Navarro mit 3:6, 6:0 und 6:4.

Raducanu fordert Gauff

Ebenfalls eine Runde weiter ist Olympiasiegerin Qinwen Zheng, die mit Magdalena Frech kurzen Prozess machte und mit 6:3 und 6:2 siegte. Die Chinesin bekommt es nun mit Bianca Andreescu zu tun. Die US-Open-Siegerin von 2019 schlug Elena Rybakina überraschend klar mit 6:2 und 6:4.

Mit Emma Raducanu steht zudem die US-Open-Siegerin von 2021 im Achtelfinale von Rom. Die Britin besiegte Veronika Kudermetova mit 5:7, 6:0 und 6:1 und fordert nun Coco Gauff. Die 21-Jährige hatte ihre Drittrundenhürde wie auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka bereits früh am Sonntag genommen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom