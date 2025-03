Caroline Garcia: Kehrt der Erfolg bald zurück?

Für Caroline Garcia hat das Jahr 2025 noch nicht viele postive Erlebnisse bereitgehalten. Bereits beim nächsten WTA 1000er-Event in Miami sollten diese zumindest in Teilen wieder eintreffen, sonst droht ein Absturz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 06:50 Uhr

© Getty Images Caroline Garcia ist im WTA-Ranking in den letzten Monaten zurückgefallen.

Bei den WTA Finals 2022 überraschte Caroline Garcia die Tenniswelt mit fantastischen Leistungen. Es war nicht das erste herausragende Ergebnis der Französin, die einige Wochen zuvor bis in das Halbfinale der US Open vordringen konnte. Auch im Jahr 2017 machte die 31-Jährige mit zwei Titeln auf 1000er-Ebene von sich reden und belegte ca. ein Jahr später mit Rang vier ihre beste Platzierung in der Weltrangliste.

Erfolge, die in den letzten Wochen weiter entfernt wirken, als es die Jahreszahlen vermuten lassen. Aktuell rangiert Garcia lediglich auf Platz 71 im WTA-Ranking und konnte in diesem Jahr erst einen Matcherfolg verbuchen. Auch das vergangene Jahr fiel eher nüchtern aus. Bei keinen Grand Slam ging es über die zweite Runde hinaus.

In Miami ist der Druck für Caroline Garcia besonders groß

Grund genug für Garcia, um nach ihrem Zweitrundenaus gegen Iga Swiatek beim 1000er-Turnier in Indian Wells kurzzeitig gar über das Karriereende zu sinnieren. Dass es so kommen wird, ist trotzdem unwahrscheinlich. Ein Blick auf die Laufbahn der 13-maligen Toursiegerin zeigt, dass diese stets in Wellenform verlief. Grund genug also, um weiterhin hart für anstehenden Erfolge zu arbeiten.

Doch diese müssten schon in naher Zukunft eintreffen. Beim nächsten 1000er in Miami hat Garcia mit einem Viertelfinale aus dem vergangenen Jahr ihr bestes Ergebnis der letzen zwölf Monate bei den großen Events zu verteidigen. Ein erneutes frühes Aus würde einen weiteren Absturz nach sich ziehen. Die Welle wäre vorerst endgültig gebrochen.