Caroline Wozniacki und Kim Clijsters eröffnen "Exhibition-Wochenende" in Dubai

Im Zuge der Expo 2020 in Dubai geben sich dieses Wochenende einige Legenden des Tennissports die Ehre. Eröffnet wird das Exhibition-Event mit dem Duell zwei vormaliger Weltranglistenerster: Caroline Wozniacki und Kim Clijsters.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.02.2022, 07:15 Uhr

Caroline Wozniacki und Kim Clijsters werden demnächst ein Showmatch gegeneinander bestreiten

Einem baldigen erneuten Comeback auf die WTA-Tour hatte Kim Clijsters zuletzt eine vorsichtige Absage erteilt, nun kehrt die Belgierin zumindest auf die große Exhibition-Bühne zurück. Und bekommt es dort mit einer weiteren, bereits pensionierten Athletetin zu tun: der Dänin Caroline Wozniacki. Diese hatte 2020 ihre professionelle Laufbahn bei den Australian Open Anfang des Jahres beendet. Bei jenem Event, bei dem die ehemalige Weltranglistenerste ihren einzigen Major-Titel hat gewinnen können.

Deren vier hat Kim Clijsters vorzuweisen, die mit ihrem Duell mit Caroline Wozniacki am Samstag das Tennis-Wochenende bei der Expo 2020 in Dubai eröffnen wird. In ihrer professionellen Laufbahn sind Clijsters und Wozniacki drei Mal aufeinandergetroffen, drei Mal mit dem besseren Ende für die Belgierin.

Weiters in Dubai an den Start gehen werden John McEnroe, Bahrami, Richard Krajicek und Mark Philippoussis, die am Samstag ein Doppel bestreiten werden. Am Sonntag schließlich werden Mansour Bahrami und Fabrice Santoro das Event beschließen.