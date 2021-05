CAS lehnt Dayana Yastremskas Einspruch gegen Dopingsperre erneut ab

Schlechte Nachrichten für Dayana Yastremska: Die Ukrainerin scheiterte vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS zum zweiten Mal mit ihrem Einspruch gegen ihre vorläufige Suspendierung,

07.05.2021

Tennisspielerin Dajana Yastremska ist vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS mit ihrem Einspruch gegen ihre vorläufige Suspendierung nach einer positiven Dopingprobe erneut gescheitert. Wie der CAS am Freitag mitteilte, wurde auch die Berufung Yastremskas abgewiesen. Die Nummer 31 der Weltrangliste bleibt damit vorerst vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Am 27. April war die Ukrainerin zunächst auch im zweiten Anlauf mit ihrem Einspruch abgeblitzt, wenige Tage später folgte nun die Bestätigung des Urteils. Für Yastremska, die eine bewusste Einnahme des Mittels stets von sich wies, dürfte diese Nachricht die nächste Hiobsbotschaft darstellen.

Bei der 20-Jährigen waren bei einem Dopingtest am 24. November 2020 Spuren einer verbotenen anabolen Substanz nachgewiesen worden. Die Suspendierung griff ab dem 7. Januar, Anfang Februar war ihr ursprünglicher Einspruch bereits vom CAS abgewiesen worden.

Yastremska hat bislang drei WTA-Turniere gewonnen, 2018 in Hongkong sowie 2019 in Hua Hin und Straßburg. Ihre höchste Platzierung im WTA-Ranking war Position 21 vom 20. Januar 2020. Ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis war das Achtelfinale 2019 in Wimbledon.