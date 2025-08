WTA Montreal: Swiatek wie erwartet zu stark für Lys

Iga Swiatek ist mit einem sicheren 6.2 und 6:2 gegen Eva Lys in das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Montreal eingezogen. Dort trifft die Wimbledonsiegerin auf Clara Tauson aus Dänemark.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2025, 03:14 Uhr

Eva Lys hat alles gegeben am Freitagabend in Montreal. Aber gegen Iga Swiatek sind für die meisten Spielerinnen auf der WTA-Tour derzeit wohl nur Teilerfolge möglich. Diese konnte die deutsche Nummer eins zwar feiern. Am Ende war Swiatek beim 6:2 und 6.2 aber natürlich nie gefährdet. Ob das im Achteflinale anders verlaufen wird? Dort wartet Clara Tauson. Und die hat Yulia Starudobtseva immerhin auch mit 6:3 und 6:0 abgefertigt.

Swiatek begann beide Sätze gegen Lys mit einem frühen Break, der Rest war dann beinahe Formsache. Für die Hamburgerin war das Erreichen der dritten Runde aber durchaus als Erfolg zu werten. Zumal Lys in Runde zwei gegen die stärker eingeschätzte Anastasia Pavlyuchenkova gewinnen konnte.

Sevastova mit Überraschung gegen Pegula

Die Überraschung des Tages gelang indes Anastasija Sevastova. Die Lettin, die erst in diesem Frühjahr aus ihrer Babypause zurückgekommen ist, schlug die an Position drei gesetzte Titelverteidigerin Jessica Pegula mit 3:6, 6:4 und 6.1. Nächste Gegnerin für Sevastova wird im Achtelfinale Naomi Osaka sein, die sich schon am frühen Nachmittag gegen Jelena Ostapenko sicher in zwei Sätzen durchgesetzt hatte.

Im vielleicht besten Match des tages schlug Karolina Muchova schließlich noch Belinda Bencic mit 6:7 (2), 6:2 und 6.3. Muchova trifft in der Runde der letzten 16 auf Australian-Open-Siegerin Madison Keys.

