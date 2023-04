Casper Ruud: "Finden immer einen Weg, mich zu kritisieren"

Casper Ruud hat nach holprigem Saisonstart in Estoril seinen ersten Titel im Kalenderjahr 2023 gewinnen können. Im Anschluss an den Finalerfolg sprach der Norweger auch über sein Standing in den internationalen Medien.

Bekommt Casper Ruud nicht genug Anerkennung?

Casper Ruud hat im Vorjahr bei drei der (nach Punkten) wichtigsten fünf Turnieren im Kalender das Endspiel erreicht. Der Norweger hat sich auf Rang zwei der ATP-Charts gespielt. Und Casper Ruud hat auf der ATP-Tour gleich drei Mal mit Titelgewinnen zugeschlagen. Eine blendende Saison also, die in der Regel auch mit gehörig Medienecho honoriert wurde. Aber war das im Fall des Norwegers wirklich so?

Nicht wirklich, sagt Ruud nun selbst. Der Weltranglistenfünfte hat beim ATP-250-Event von Estoril auf seinem favorisierten Untergrund Sand Saisontitel Nummer eins gewonnen. Und im Anschluss erklärt, dass sein Standing in den internationalen Medien nicht immer mit seinen Leistungen auf dem Platz übereinstimmt.

Fehlt Ruud die Anerkennung?

"Die Menschen schreiben nicht viel über mich", erklärte Ruud. "Ich denke, das ist deshalb so, weil ich nicht das auffälligste Spiel habe und die schönsten Winner, die schönste Vorhand, die schönste Backhand, den schönsten Aufschlag", so der Norweger. Am Ende des Tages gewinne er aber jede Menge Matches, das Ranking basiere schließlich auf den letzten 52 Wochen. Dementsprechend gilt: "Letztes Jahr habe ich viele Matches gewonnen."

Statt die Leistungen des Weltranglistenfünften zu honorieren, sehe sich Ruud vonseiten der Medien vielmehr häufig mit Kritik konfrontiert. "Die Menschen finden immer einen Weg, um mich zu kritisieren - völlig egal, wegen was", betonte Ruud. "Sie sagen, dass mein Weg einfacher war oder dass ich ein paar kleinere Turniere gespielt habe." Die Kehrseite der Medaille sehe aber kaum jemand: "Vielleicht sollte man mir Anerkennung für die kluge Ansetzung zollen."