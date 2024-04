Ruud nach Finalniederlage: "Ich bin wieder in der Spur"

Nach seiner Niederlage im Finale von Monte Carlo hadert der deutlich unterlegene Casper Ruud nicht lange. Der Norweger sieht sich wieder auf der Erfolgsspur und ist sicher, dass er das durchwachsene Jahr 2023 nicht mehr im Kopf hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 21:21 Uhr

Fraglos: Die Niederlage von Casper Ruud im FInale von Monte Carlo war überaus deutlich. Mit 1:6, 4:6 musste sich der Norweger dem starken Griechen Stefan Tsitsipas im Fürstentum geschlagen geben. Und es wird auch weiter die Frage kommen, wann denn endlich der erste große Titel auf der Habenseite Ruuds stehen wird? Bisher ist er in großen Finals eher der Spieler, gegen den man ganz gerne spielt, weil er einem aber nicht wehtut. Jedenfalls Gegnern vom Kaliber eines Novak Djokovic oder eines Stefanos Tsitsipas (in Monaco-Form).

Ruud sieht sich wieder in der Spur

Ruud nimmt aber aus Monte Carlo vor allem positive Eindrücke mit zum nächsten Turnier nach Barcelona. Nach einem doch sehr durchwachsenen Jahr 2023 scheint Ruud wieder zu sich und seinem Spiel gefunden zu haben: "2023 war eine kleine Enttäuschung im Vergleich zu 2022, aber als ich war ich darauf vorbereitet, dass es ein wirklich hartes Jahr werden würde, weil ich viele Punkte zu verteidigen habe."

Das ist für ihn aber Vergangenheit. Er lebt wieder ganz gar im Hier und Jetzt: "Dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass wieder zurück in der Spur bin. Ich spiele ein bisschen lockerer, habe nicht mehr so viel zu verlieren." Seine nächstes Ziel ist dann auch, ein großes Finalspiel zu gewinnen, nicht nur zu bestreiten: "Natürlich ist ein Grand Slam oder ein ATP 1000-Turnier mein nächster großer Traum, mein großes Ziel. Heute konnte ich ein Finale eines 1000er-Turniers spielen. Gewinnen konnte ich nicht, also werde ich weiter versuchen, mein Spiel zu verbessern."