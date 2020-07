Casper Ruud kommt mit guten Erinnerungen nach Kitzbühel

Casper Ruudkomplettiert also das Feld von Thiem´s 7 in Kitzbühel. Das Einladungsturnier beginnt am kommenden Dienstag, und der norwegische Youngster hat gleich zum Auftakt den Hauptpreis gezogen: ein Treffen mit Dominic Thiem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2020, 10:26 Uhr

© GEPA Pictures Casper Ruud hat gute Erinnerungen an Kitzbühel

Wer vor ein paar Wochen ein privates Ratespiel veranstaltet hat, wen Dominic Thiem denn nun für sein Preisgeldturnier nach Kitzbühel lotst, der hätte sich wohl nur einen sicheren Treffer gutschreiben lassen können: Dass Thiem seinen besten Kumpel Dennis Novak mit ins Tableau nimmt, davon war auszugehen. Ansonsten aber haben die Umstände der österreichischen Nummer eins aber wohl einen Streich gespielt - nicht nur durch die Corona-bedingten Absagen von Grigor Dimitrov und Borna Coric.

Denn sicherlich wäre auch Diego Schwartzman ganz weit oben auf der Einladungsliste gestanden, eine Anreise aus Argentinien war aufgrund der aktuellen Umstände aber wohl schnell vom Tisch. Und dann gibt es ja auch noch ein paar Konkurrenzveranstaltungen (an denen Thiem sogar selbst teilnimmt), wie den Ultimate Tennis Showdown von Patrick Mouratoglou. Dort tritt mit David Goffin ein Mann an, mit dem sich Thiem traditionell sehr gut versteht. Und der an Kitzbühel nur gute Erinnerungen hat. Gewann er doch die Generali Open im Jahr 2013. Im Endspiel gegen Dominic Thiem.

Siege gegen Isner und Fognini

Fast so weit hat es Casper Ruud im vergangenen Jahr geschafft, der Norweger unterlag im Halbfinale Albert Ramos-Vinolas. Ruud kennt die Umstände also, unter denen er ab dem kommenden Dienstag neben Thiem, Novak, Matteo Berrettini, Jan-Lennard Struff, Karen Khachanov, Andrey Rublev und Roberto Bautista-Agut am Kapsfeld in Kitzbühel aufschlagen wird.

Und mit Blick auf die Jahresbilanz von Casper Ruud, hat Dominic Thiem einen der heißesten Spieler auf der ATP-Tour 2020 eingeladen. Elf Siege bei fünf Niederlagen sind in der Bilanz des Norwegers vermerkt, schmerzhaft dabei höchstens das Erstrunden-Aus bei den Australian Open gegen Egor Gerasimov in fünf Sätzen. Auf der Plusseite stehen aber Erfolge gegen John Isner und Fabio Fognini beim ATP Cup. Und der allererste Turniersieg auf der ATP-Tour in Buenos Aires. Dem Ruud den Finaleinzug in Santiago de Chile folgen ließ. Damit hat es der 21-Jährige aus Oslo bis auf Platz 36 der ATP-Charts geschafft. Mit starker Tendenz nach oben.

Ruud beginnt gegen Thiem

Ruud darf zum Auftakt am Dienstag gleich den Gastgeber testen, tritt in der Day Session gegen Dominic Thiem an. Komplettiert wird die Gruppe von Struff und Rublev. Gegen den Russen hat Ruud 2019 im Achtelfinale von Hamburg in drei Sätzen verloren, eine Runde später nahm Rublev Thiem aus dem Turnier am Rothenbaum.

Dass Ruud trotz seiner Jugend keine Scheu hat, seine Meinung zu sagen, hat er im vergangenen Jahr in Rom gezeigt: Damals war er unmittelbarer Zeuge des halb-freiwilligen Abzugs von Nick Kyrgios beim Zweitrunden-Match geworden, hatte im Nachgang eine langfristige Sperre für den Australier gefordert. Dieser Wunsch wurde Ruud nicht erfüllt, immerhin musste Kyrgios sein Preisgeld gleich in Rom belassen. Ähnliche Ausfälle sind für die kommende Woche in Kitzbühel nicht zu erwarten.