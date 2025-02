Casper Ruud: Mmoh vor der Brust, Golf im Kopf, Austern im Mund

Casper Ruud trifft heute beim ATP-Tour-500-Turnier in Dallas auf Michael Mmoh. Ist mit seinen Gedanken aber schon in Mexiko.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2025, 08:12 Uhr

© Getty Images Casper Ruud spielt heute in Dallas sein Achtelfinale

Die kleinen Video-Clips, die die ATP dankenswerterweise in den sozialen Netzwerken zur Verfügung stellt, haben oft nicht nur großen Unterhaltungs-, sondern auch reichen Informationswert. Wenn jemand dann auch noch so auskunftsfreudig ist wie Casper Ruud - umso besser. Und so haben wir in der laufenden Woche, in der Ruud beim ATP-Tour-500-Event in Dallas beschäftigt ist, schon einiges gelernt.

Zunächst einmal, und das ist beinahe als schockierend zu klassifizieren: Casper Ruud hat sich während der Olympischen Spiele in Paris nicht sonderlich um Ordentlichkeit in seinem Apartment bemüht. Dasselbe galt ja auch für Taylor Fritz, der sich mit Doppelpartner und Kumpel Tommy Paul eine Wohnung im Olympischen Dorf geteilt hatte. Ruud war mit den beiden Golfern Victor Hovland und Kristoffer Ventura einquartiert. Es muss ein Chaos höchster Ordnung gewesen sein.

Ruud ist kein Freund der Auster

Aber apropos Golf: Ruud mag es heute in Dallas im dritten Match der Day Session mit Michael Mmoh zu tun bekommen, so richtig beschäftigt ist der Norweger aber schon mit seinem nahenden Auftritt als Golfer bei einem ProAm in Mexiko. Tennisfreunde wissen natürlich: Kaum ein ATP-Profi schwingt die Golfkeule ähnlich kompetent wie Casper Ruud. Allerdings weiß der Schützling von Physio Alex Stober auch: Es wird der Golfprofi sein, der für ein gutes Ergebnis in Mexiko sorgen muss. Er selbst möchte nur keine allzu schlechte Figur abgeben.

Ach, ja, und noch eine Erkenntnis hat Dallas bislang gebracht: Nämlich jene, dass Casper Ruud ziemlich stolz darauf ist, dass er sich nach langer mentaler Vorbereitungsphase dazu überwunden hat, Austern auszuschlürfen. Das hatte der Interviewer von der ATP jedenfalls nicht erwartet, als er danach fragte, welche Herausforderung Ruud im persönlichen Leben zuletzt meistern konnte.

Und, weil gerade Zeit war, hat sich Ruud mit dem Kollegen Ben Shelton auch noch als Kicker beim Football engagiert. Ob der Versuch aus 50 Yards aber zum Erfolg geführt hat, darüber gab die ATP keine Auskunft.

