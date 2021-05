Casper Ruud zu Besuch bei Rafael Nadal: Tennis und Golf - aber was ist mit der Yacht?

Norwegens Nummer eins Casper Ruud bereitet sich in der Rafa Nadal Academy in Manacor auf die French Open vor. Neben Tennis sind noch andere Aktivitäten geboten.

Casper Ruud hat seiner bis dato sehr starken Spielzeit 2021 am Samstag noch einmal ein echtes Highlight hinzugefügt: Der Norweger gewann das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Genf gegen Denis Shapovalov in zwei knappen Sätzen, sprang damit auf Position 16 in der ATP-Weltrangliste, was ihm auch bei den French Open, die am Sonntag in Paris mit den Matches des Hauptfelds beginnen, eine bessere Ausgangsposition verschafft. Ruud zählt andererseits nach seinen Halbfinal-Auftritten in Monte Carlo und Madrid sicherlich zu jenen Spielern, denen die ganz großen Favoriten in den frühen Runden aus dem Weg gehen wollen.

Der allergrößte Favorit ist natürlich Rafael Nadal, der am Bois de Boulogne Titel Nummer 14 anstrebt. Nadal hat in Barcelona und Rom voll angeschrieben, nicht immer problemlos, aber in den entscheidenden Phasen dann eben doch wieder unwiderstehlich. Gegen eben jenen Denis Shapovalov, der aufgrund einer Verletzung in Paris fehlen wird, hatte Nadal übrigens in Rom mehr Probleme als Ruud in Genf.

Ruud und Nadal - zwei herausragende Golfspieler

Vielleicht tauschen sich die beiden Spitzenspieler dieser Tage ja in Manacor gerade darüber aus. Denn Casper Ruud hat sich mal wieder für ein paar Trainingseinheiten in der Akademie von Rafael Nadal eingemietet, im Gegensatz zu früheren Jahren spielt der 22-Jährige aus Oslo mittlerweile fast auf Augenhöhe mit dem großen Sandplatz-Meister. Das erste Treffen auf der ATP-Tour steht allerdings noch aus.

Tennis ist allerdings nicht alles, das Ruud und Nadal auf Mallorca normalerweise umtreibt. Auch der Golfkurs ruft. „Rafa hat ein Nuller-Handicap oder sogar darunter, das ist also sehr gut“, erzählte Ruud der Website der ATP. „Ich liege bei 1,8, es ist also sehr knapp. Im Moment gewinnt noch er. Beim nächsten Mal werde ich versuchen, ihn zu schlagen.“

Auch das Fischen ist eine gemeinsame Leidenschaft von Casper Ruud und Rafael Nadal. Der Skandinavier präferiert allerdings das Lachsfischen, im Mittelmeer ein aussichtsloses Unterfangen. Da solle Nadal ihn doch lieber in Norwegen besuchen, so Ruud. Andererseits gäbe es aber auch auf Mallorca noch eine Sache, die der Youngster gerne aus erster Hand sehen würde: „Rafa hat mich noch nicht auf sein neues Boot eingeladen. Mal schauen, ob das passiert.“