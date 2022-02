Causa Zverev: Geldstrafe, Preisgeld und Punkte weg

Alexander Zverev muss für seinen Ausraster beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco eine Geldstrafe in Höhe von 40.000.- US Dollar bezahlen. Darüber hinaus werden dem Deutschen das Preisgeld nicht ausbezahlt und die in Acapulco gewonnenen ATP-Punkte abgezogen.

Alexander Zverev muss eine Strafe bezahlen

Tja: Ist Alexander Zverev nun glimpflich davon gekommen - nämlich ohne Sperre - oder wird das Verhalten der deutschen Nummer eins nach seiner Doppel-Niederlage an der Seite von Marcelo Melo ein weiteres Nachspiel haben? In Acapulco jedenfalls liegen die Sanktionen nun auf dem Tisch: Das von Zverev erzielte Preisgeld von 31.000.- US Dollar wird einbehalten, die mit dem Marathon-Sieg gegen Jenson Brooksby errungen 45 Punkte werden in die ATP-Weltrangliste nicht mit einfließen.

Darüber hinaus muss Zverev eine Strafe von 40.000.- US Dollar berappen. Viel Geld für einen normalsterblichen Tennisfan, Alexander Zverev wird dieser Betrag nicht allzusehr schmerzen. Alleine im laufenden Jahr hat Zverev bereits knapp 600.000.- US Dollar an Preisgeld eingespielt, wenn auch vor Steuern.

Zverev kann Punkte ersetzen

Der Abzug der Punkte wird Zverev wird in der ATp-Weltrangliste auch nicht maßgeblich nach hinten werfen. Allerdings: Die 500 Zähler, die er 2021 in Acapulco errungen hat, fallen kommende Woche aus der Wertung.

Allerdings hat die ATP angekündigt, der Angelegenheit weiter nachzugehen. Es könnte also sein, dass Alexander Zverev doch noch eine Sperre droht. Das wäre angesichts der anstehenden ATP-Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami eine Sanktion, die den 24-Jährigen schon eher stören würde.