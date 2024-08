Challenger Bonn: Benjamin Hassan begeistert auf dem Centre Court

Die finalen Qualifikationsmatches und der Auftakt in das Hauptfeld der Einzelkonkurrenz standen am Montag im Programmheft der Bonn Open. Benjamin Hassan schlug am Abend im Match des Tages auf.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.08.2024, 20:06 Uhr

© Benedict Spiess Benjamin Hassan gewann am Montag seine Auftaktpartie in Bonn.

Am Vormittag startete der zweite Turniertag in der Bundesstadt bei herrlichem Sonnenschein mit den sechs ausstehenden Qualifikationsmatches. Die deutschen Spieler blieben dabei glücklos und verpassten den Sprung in das Hauptfeld. Zuerst scheiterte Liam Gavrielides (ATP 576) nach Satzführung am Slowaken Martin Klizan (ATP 358). Im Anschluss musste sich auch Mats Rosenkranz (ATP 429) nach Satzführung dem jungen Tschechen Jakub Nicod (ATP 335) geschlagen geben.

Cecchinato und Collignon überzeugend ins Hauptfeld

Der ehemalige Top20-Spieler Marco Cecchinato (ATP 397) hatte gegen Marat Sharipov (ATP 394) nur wenig Mühe und siegte 6:2, 6:4 in 69 Minuten Spielzeit. Ebenfalls wenige Probleme in seinem Match hatte der Gewinner des Challengers aus Lüdenscheid. Raphael Collignon (ATP 306) setzte sich gegen Landsmann Buvaysar Gadamauri (ATP 598) 6:0, 6:2 durch. Der Belgier ist damit sein zwölf Partien ungeschlagen.

Das Hauptfeld eröffneten am Nachmittag der Franzose Tristan Lamasine (ATP 305) und Dalibor Svrcina (ATP 294). Der Tscheche setzte sich in 80 Minuten 6:3, 6:3 gegen seinen 31-jährigen Kontrahenten durch und feierte als erster Spieler den Einzug in die zweite Runde.

Harte Arbeit im zweiten Satz für Benjamin Hassan

Im Match des Tages siegte der aus Merzig stammende Benjamin Hassan (ATP 170) gegen den ehemaligen College-Spieler Chris Rodesch (ATP 572). Mit Beginn der Begegnung dominierte Benjamin Hassan das Geschehen auf dem Court und sicherte bereits nach 26 Minuten die Satzführung.

Der Luxemburger präsentierte sich im zweiten Durchgang deutlich stabiler. Ohne Break ging es in einen engen Tiebreak, der auch Satzbälle für den 23-Jährigen Rodesch parat hielt. Am Ende setzte sich dann der Favorit durch, der in der vergangenen Woche den Libanon bei den olympischen repräsentierte. 6:2, 7:6(9) stand nach 1:23 Stunde bei großem Jubel der Fans auf dem Scoreboard.

Am Dienstag folgen 14 weitere Matches der ersten Hauptrunde. Viele deutsche Spieler, wie Henri Squire, Rudolf Molleker oder Marko Topo werden in das Turnier einsteigen. Auch Andreas Mies wird ab 16:30 mit Doppelpartner Christan Hansen auf dem Centre Court aufschlagen.

Einzel, Erste Runde

[5] B. Hassan (LBN) d C. Rodesch (LUX) 62 76(9)

D. Svrcina (CZE) d [Alt] T. Lamasine (FRA) 63 63



Qualifikation, Zweite Runde

Qualifying - [1] R. Collignon (BEL) d B. Gadamauri (BEL) 60 62

Qualifying - [2] J. Nicod (CZE) d [9] M. Rosenkranz (GER) 46 75 63

Qualifying - [3] J. Torres (ARG) d [11] D. Michalski (POL) 61 62

Qualifying - [7] M. Cecchinato (ITA) d [4] M. Sharipov 62 64

Qualifying - [5] M. Klizan (SVK) d [WC] L. Gavrielides (GER) 36 63 64

Qualifying - [12] Y. Milev (BUL) d [6] D. Dutra da Silva (BRA) 76(1) 46 64