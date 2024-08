Challenger Bonn: Gavrielides macht es schnell, Klizan und Cecchinato begeistern

Die Bonn Open feierten am Sonntag eine gelungene Premiere. Ein großer Zuschauandrang sorgte für beste Stimmung am ersten Turniertag mit zwölf Qualifkationsmatches. Bereits weit vor Spielbeginn kamen zahlreiche Zuschauer, um die für das ATP Challenger 75 hergerichtete Anlage des Bonner Tennis- und Hockeyvereins mit Leben zu füllen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.08.2024, 15:37 Uhr

© Benedict Spiess Liam Gavrielides setzte sich in seinem Qualifikationsmatch als erster Spieler auf der Anlage durch.

Der erste Sieg bei der Premiere der Bonn Open gelang dem deutschen Jungprofi Liam Gavrielides (ATP 576). Der 20-Jährige siegte gegen Mikalai Haliak (ATP 403) 6:1, 6:2 und durfte bereits nach 65 Minuten die Glückwünsche seines Gegners am Netz entgegennehmen.

Auch Mats Rosenkranz (ATP 429) setzte sich als zweiter deutscher Spieler am ersten Turniertag durch. Gegen Landsmann Marlon Vankan (ATP 654), der in der vorherigen Woche sein erstes Challenger-Hauptfeld erreichte, siegte der in Essen geborene Rosenkranz 6:2, 6:4.

Mit Martin Klizan, ehemalige 24 der Weltrangliste, und Marco Cecchinato, vor fünf Jahren auf Platz 16 des offiziellen Rankings, sind zwei ehemalige Top30-Spieler in der Qualifikation am Start, die das Publikum auf dem Center Court mit ihrem Spiel begeisterten. Sowohl Martin Klizan, 6:3, 6:3 gegen Nicolas Zanellato (ATP 476), als auch Marco Cecchinato, 6:2, 6:4 gegen Jose Pereira (ATP 527), feierten Auftaktsiege gegen ihre brasilianischen Kontrahenten.

Weitere deutsche Teilnehmer glücklos

Aus deutscher Sicht erfolglos blieben am Sonntag neben Marlon Vankan auch die weiteren Wildcardteilnehmer John Sperle (ATP 690) und Max Schönhaus (ATP 1998). Der 22-jährige Sperle unterlag in zwei Sätzen dem über 300 Plätze besser platzierten Marat Sharipov (ATP 349). Junioren-Wimbledondoppelsieger Max Schönhaus scheiterte knapp am Brasilianer Daniel Dutra da Silva (ATP 284) 4:6, 6:7(6). Auch Patrick Zahraj (ATP 646) verlor seine Begegnungs gegen Daniel Michalski (ATP 441) aus Polen in zwei Sätzen 1:6, 4:6.

Adrian Oetzbach (ATP 504) musste sich dem Titelträger des Challengers in Lüdenscheid geschlagen geben. Raphael Collignon (ATP 306) siegte am Vortag im Sauerland im Endspiel gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp und setzte seine Siegesserie in Bonn fort. 7:6(2), 6:3 gewann der Belgier und beendete damit auf der Anlage den letzten Turniertag.

Am Montag werden die sechs Matches des Qualifkationsfinals ausgespielt, bevor am Nachmittag das Einzel-Hauptfeld starten wird. Als Match des Tages steht nicht vor 17 Uhr die Partie zwischen Beniamin Hassan und Chris Rodesch auf dem Spielplan.

