Challenger Bonn: Jan Choinski gewinnt Nervenschlacht

Der fünfte Tag der Bonn Open komplettierte die Einzel-Viertelfinals und Doppel-Halbfinals bei der Premiere auf der Anlage des Bonner Tennis- und Hockeyvereins.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 20:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Benedict Spiess

Jan Choinski (ATP 223) konnte sich im ersten Einzel des Tages gegen den Franzosen Geoffrey Blancaneaux (ATP 269) durchsetzen. Und das entpuppte sich mit zunehmender Spielzeit zu einem echten Geduldsspiel. Den ersten Satz noch knapp im Tiebreak gewonnen, musste der Koblenzer nach einem erfolgreichen Break für Blancaneaux den Ausgleich hinnehmen.

Auch der Entscheidungssatz ließ an Spannung kaum nach, entschied sich dann mit dem ersten Break des gesamten Matches für Jan Choinski nach über drei Stunden Spielzeit 7:6(5), 3:6, 6:3 zu Gunsten des für Großbritannien antretenden Profis.

Hugo Dellien (ATP 130) setzte sich in zwei Sätzen 6:1, 6:3 gegen Clement Tabur (ATP 244) durch und steht ebenso im Viertelfinale der Bonn Open wie der an Position sieben gesetzte Calvin Hemery (ATP 209), der Filip Christian Jianu (ATP 238) in drei Sätzen 6:4, 6:7(4), 6:3 besiegen konnte.

Cecchinato unterliegt Landaluce deutlich

Im Match des Tages duellierten sich der ehemalige Top20-Spieler Marco Cecchinato (ATP 372) und Martin Landaluce (ATP 281). Cecchinato, der sich in Bonn durch die Qualifikation spielen musste, unterlag dem erst 18-Jährigen Spanier am Ende deutlich 4:6, 1:6 und musste nach drei Siegen in Folge, die erste Niederlage in Bonn einstecken.

Den krönenden Abschluss setzten am Abend aus deutscher Sicht Jakob Schnaitter und Mark Wallner. Das Top100-Doppel setzte sich 6:4, 3:6, 10-7 gegen Filip Bergevi und Mick Veldheer durch.

Am Freitag folgen die Einzel-Viertelfinals und die Halbfinals im Doppel. Match des Tages ist die deutsche Begegnung zwischen Henri Squire und Maximilian Marterer, die nicht vor 17 Uhr auf dem Centre Court starten wird.

Einzel, Zweite Runde

[3] H. Dellien (BOL) d C. Tabur (FRA) 61 63

[7] C. Hemery (FRA) d F. Jianu (ROU) 64 67(4) 63

J. Choinski (GBR) d G. Blancaneaux (FRA) 76(5) 36 63

M. Landaluce (ESP) d [Q] M. Cecchinato (ITA) 64 61



Doppel, Viertelfinale

[1] T. Arribage (FRA) / O. Luz (BRA) d D. Pel (NED) / B. Stevens (NED) 62 63

[2] J. Schnaitter (GER) / M. Wallner (GER) d F. Bergevi (SWE) / M. Veldheer (NED) 64 36 10-7

[4] J. Nedunchezhiyan (IND) / V. Prashanth (IND) d I. Sabanov (SRB) / M. Sabanov (SRB) 64 64

G. Blancaneaux (FRA) / G. Jacq (FRA) d S. Martos Gornes (ESP) / D. Vega Hernandez (ESP) 63 61