Challenger: Engel und Hanfmann verpassen das Endspiel

Justin Engel und Yannick Hanfmann haben bei den Challenger-Turnieren in Orleans und Jingshan jeweils den Einzug ins Endspiel verpasst. Während der 17-jährige Engel in Frankreich dem Topfavoriten Collignon aus Belgien unterlag, musste sich der 33-jährige Hanfmann in China nach einer Doppelschicht dem US-Amerikaner Spizzirri beugen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 18:50 Uhr

© Getty Images Trotz Niederlage im Halbfinale beim Challenger in Orleans rückt Justin Engel erstmals in die Top 200 der Weltrangliste vor.

Die formal schwierigste Aufgabe fand Justin Engel im Halbfinale des ATP-125-Challenger-Turniers im französischen Orleans mit dem topgesetzten Belgier Raphael Collignon vor. Dennoch agierte der Nürnberger zu Beginn mehr als auf Augenhöhe und konnte das erste Break der Begegnung zur 5:2-Führung transportieren. Dennoch ließ der 17-jährige seinen Gegner noch einmal in den Satz zurückkehren und musste diesen im Tiebreak abgeben. Im zweiten Satz spielte der 23-jährige Collignon seine größere Erfahrung konsequent aus und siegte nach 1:38 Stunden mit 7:6 (3), 6:3. Dennoch durfte DTB-Youngster Engel auf eine äußerst erfolgreiche Turnierwoche zurückblicken. Mit seiner zweiten Halbfinalteilnahme auf Challenger-Ebene wird der Franke in der Woche seines 18. Geburtstags erstmals in den Top 200 der Weltrangliste erscheinen.

Hanfmann verpasst den doppelten Coup

Eine Doppel-Schicht erwartete Engels Davis-Cup-Kollege Yannick Hanfmann heute beim ATP-100-Challenger-Turnier im chinesischen Jingshan. Nach seinem glatten Zweisatz-Erfolg gegen den kasachischen Lucky Loser Denis Yevseyev, den er in 49 Minuten mit 6:1, 6:3 bezwingen konnte, wartete im Halbfinale der US-Amerikaner Eliot Spizzirri. Nach verlorenem ersten Durchgang kämpfte sich der Karlsruher noch einmal zurück und konnte den Satzausgleich herstellen. Dennoch musste sich der 33-Jährige nach 2:21 Stunden mit 5:7, 6:4, 4:6 geschlagen geben. Trotz der Niederlage dürfte der Karlsruher am kommenden Montag wieder zu den besten 150 Spielern der Welt gehören.

