Challenger: Engel und Hanfmann verpassen das Endspiel
Justin Engel und Yannick Hanfmann haben bei den Challenger-Turnieren in Orleans und Jingshan jeweils den Einzug ins Endspiel verpasst. Während der 17-jährige Engel in Frankreich dem Topfavoriten Collignon aus Belgien unterlag, musste sich der 33-jährige Hanfmann in China nach einer Doppelschicht dem US-Amerikaner Spizzirri beugen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 18:50 Uhr
Die formal schwierigste Aufgabe fand Justin Engel im Halbfinale des ATP-125-Challenger-Turniers im französischen Orleans mit dem topgesetzten Belgier Raphael Collignon vor. Dennoch agierte der Nürnberger zu Beginn mehr als auf Augenhöhe und konnte das erste Break der Begegnung zur 5:2-Führung transportieren. Dennoch ließ der 17-jährige seinen Gegner noch einmal in den Satz zurückkehren und musste diesen im Tiebreak abgeben. Im zweiten Satz spielte der 23-jährige Collignon seine größere Erfahrung konsequent aus und siegte nach 1:38 Stunden mit 7:6 (3), 6:3. Dennoch durfte DTB-Youngster Engel auf eine äußerst erfolgreiche Turnierwoche zurückblicken. Mit seiner zweiten Halbfinalteilnahme auf Challenger-Ebene wird der Franke in der Woche seines 18. Geburtstags erstmals in den Top 200 der Weltrangliste erscheinen.
Hanfmann verpasst den doppelten Coup
Eine Doppel-Schicht erwartete Engels Davis-Cup-Kollege Yannick Hanfmann heute beim ATP-100-Challenger-Turnier im chinesischen Jingshan. Nach seinem glatten Zweisatz-Erfolg gegen den kasachischen Lucky Loser Denis Yevseyev, den er in 49 Minuten mit 6:1, 6:3 bezwingen konnte, wartete im Halbfinale der US-Amerikaner Eliot Spizzirri. Nach verlorenem ersten Durchgang kämpfte sich der Karlsruher noch einmal zurück und konnte den Satzausgleich herstellen. Dennoch musste sich der 33-Jährige nach 2:21 Stunden mit 5:7, 6:4, 4:6 geschlagen geben. Trotz der Niederlage dürfte der Karlsruher am kommenden Montag wieder zu den besten 150 Spielern der Welt gehören.
